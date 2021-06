Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","shortLead":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","id":"20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af064bd-0754-480f-90d5-38988c2def0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","timestamp":"2021. június. 09. 18:03","title":"Egy rossz beállítás ütötte ki az internetet kedden délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunytak száma kis mértékben emelkedett, a súlyosan és a könnyen sérülteké jelentősen visszaesett az év első hónapjaiban.","shortLead":"Az elhunytak száma kis mértékben emelkedett, a súlyosan és a könnyen sérülteké jelentősen visszaesett az év első...","id":"20210609_Az_ev_eleji_korlatozasok_megint_jo_hatassal_voltak_a_kozlekedesi_balesetekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c2c4f5-c887-473c-8525-90f5def42578","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Az_ev_eleji_korlatozasok_megint_jo_hatassal_voltak_a_kozlekedesi_balesetekre","timestamp":"2021. június. 09. 15:24","title":"Jól látszanak a baleseti számokon az év eleji korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","shortLead":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","id":"20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54079927-8a23-4c90-a892-4960060c1a07","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. június. 10. 17:22","title":"Nem fogadta el a pápa a szexuális zaklatások miatt lemondott német bíboros lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","shortLead":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","id":"20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530dd70-9dc0-46f3-82b2-bff7c3e15cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","timestamp":"2021. június. 09. 21:03","title":"Az én gépem megkaphatja majd az Apple új operációs rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc2610c-6430-497c-adc4-3bcfe0a2c0d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balatonmáriafürdői Florida Fagyizó a labdarúgó-Európa-bajnokság tiszteletére szurkolói fagylaltot készített. ","shortLead":"A balatonmáriafürdői Florida Fagyizó a labdarúgó-Európa-bajnokság tiszteletére szurkolói fagylaltot készített. ","id":"20210610_Pisztacia_es_mascarpone_is_van_az_Eb_szurkoloi_fagyijaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2610c-6430-497c-adc4-3bcfe0a2c0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb8888-fc41-4f13-bfbb-33fdb690afbb","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Pisztacia_es_mascarpone_is_van_az_Eb_szurkoloi_fagyijaban","timestamp":"2021. június. 10. 14:56","title":"Pisztácia és mascarpone is van az Eb szurkolói fagyijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb szomszédos országgal sikerült megkötni a megállapodást.","shortLead":"Újabb szomszédos országgal sikerült megkötni a megállapodást.","id":"20210610_utazas_ukran_magyar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ab82ef-b2cf-4c01-99e4-183926251b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_utazas_ukran_magyar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 10. 17:47","title":"Szijjártó: Ukrajnával is megállapodtunk a védettségi igazolványok elfogadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e652573e-7229-42fa-8f57-dd769fcf2638","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Egy fehér fényudvarral körülvett matt, karcolt fekete férfitorzót látunk: a monumentális, csonka test és a foltokkal jelzett, arctalan figura David Hammons 1969-es, cím nélküli testlenyomata. Rejtőzködő negatív önarckép: az Untitled egyszerre rajz és nyomat, amely a test tünékenységét és jelenlétét, körvonalait és alaktalanságát mutatja meg.","shortLead":"Egy fehér fényudvarral körülvett matt, karcolt fekete férfitorzót látunk: a monumentális, csonka test és a foltokkal...","id":"20210610_A_test_ha_fekete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e652573e-7229-42fa-8f57-dd769fcf2638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c53dc8-fa96-4d8c-afd7-5548843d3b82","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210610_A_test_ha_fekete","timestamp":"2021. június. 10. 12:43","title":"A test, ha fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]