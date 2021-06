Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","shortLead":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","id":"202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce48f823-9ad2-43cb-9343-eea45882b11a","keywords":null,"link":"/360/202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","timestamp":"2021. június. 11. 13:00","title":"Tóta W.: A Szakács, a tolvaj és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepetésre Orbán Viktor miniszterelnök tartotta Gulyás Gergely mellett a csütörtöki kormányinfót. Ezen elhangzott, hogy nemzeti konzultációt indít a kormány a gazdaság újraindításáról, tíz nap fizetett szabadságot kapnak a védekezésben részt vevők. Orbán Viktor a focisták letérdeléséről is beszélt. Percről percre tudósítottunk a két és fél órás eseményről. ","shortLead":"Meglepetésre Orbán Viktor miniszterelnök tartotta Gulyás Gergely mellett a csütörtöki kormányinfót. Ezen elhangzott...","id":"20210610_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d20d3-1246-492c-bea1-a115e588bca8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 10. 10:40","title":"Orbán: A kormány engedélyezte a 12–16 évesek oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök, Donald Trump hosszabb kihagyás után nyilatkozott újra. És egyből támadást indított az egyik legnépszerűbb kriptopénz ellen.","shortLead":"A volt amerikai elnök, Donald Trump hosszabb kihagyás után nyilatkozott újra. És egyből támadást indított az egyik...","id":"20210610_donald_trump_bitcoin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3b755b-1996-4fbe-bee4-64eda0b29f6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_donald_trump_bitcoin","timestamp":"2021. június. 10. 07:03","title":"Donald Trump: A bitcoin egy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9592285e-d927-4ed9-a831-e5ca3882d0c2","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy választás után a kormány hozzányúl az egészségügyi rendszerhez – erről beszélt a hvg360-nak Lantos Gabriella egészségügyi menedzser. Hiába tagad a kormány és játszik a szavakkal Orbán Viktor miniszterelnök, a különböző lépések egy irányba mutatnak. ","shortLead":"Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy választás után a kormány hozzányúl az egészségügyi rendszerhez – erről beszélt...","id":"20210610_Korhazreform_Ez_meg_Orbannak_is_tul_bator_lepes_lett_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9592285e-d927-4ed9-a831-e5ca3882d0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456c8376-3fc7-4b61-9168-da7cc1ef382b","keywords":null,"link":"/360/20210610_Korhazreform_Ez_meg_Orbannak_is_tul_bator_lepes_lett_volna","timestamp":"2021. június. 10. 19:00","title":"Orbán Viktor nem meri reformnak nevezni, amit a kórházakkal tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márciusban csak 10 százalék esélyt adtak a tévés szakembernek az orvosok a túlélésre.","shortLead":"Márciusban csak 10 százalék esélyt adtak a tévés szakembernek az orvosok a túlélésre.","id":"20210611_korhaz_covid_szorenyi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe98fc1-2abc-418d-9bbb-b16a37d47587","keywords":null,"link":"/elet/20210611_korhaz_covid_szorenyi_peter","timestamp":"2021. június. 11. 07:53","title":"96 napot volt kórházban a Covid miatt Szörényi Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz bajnokság közvetítési jogainak megszerzéséért viszont le kellett mondaniuk a Bundesligáról.","shortLead":"Az olasz bajnokság közvetítési jogainak megszerzéséért viszont le kellett mondaniuk a Bundesligáról.","id":"20210610_sport_tv_bajnokok_ligaja_serie_a","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621d6a74-955f-451d-bbdc-53bb64c2e25a","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_sport_tv_bajnokok_ligaja_serie_a","timestamp":"2021. június. 10. 16:48","title":"Visszatérnek a BL- és a Serie A-meccsek Sport TV-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","shortLead":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","id":"20210611_daru_m0_tuzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b361ee-e170-45d3-a049-dcc41506b44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_daru_m0_tuzeset","timestamp":"2021. június. 11. 10:26","title":"Videó: teljesen kiégett egy daru az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","shortLead":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","id":"20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b61cde-ff2f-40b5-a8fc-5d7037e3ac77","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","timestamp":"2021. június. 10. 11:50","title":"Orbán Viktor reagált Mészáros Lőrinc gazdagodására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]