[{"available":true,"c_guid":"09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint jó, de önmagában nem elégséges alap ehhez a költségvetés.","shortLead":"A miniszterelnök szerint jó, de önmagában nem elégséges alap ehhez a költségvetés.","id":"20210615_orban_koltsegvetes_szokatlan_kormanyzati_dontesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f29533-c45c-4d91-ba8f-1a5b5e497107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_orban_koltsegvetes_szokatlan_kormanyzati_dontesek","timestamp":"2021. június. 15. 15:59","title":"Orbán bátor és szokatlan kormányzati döntéseket ígér, hogy összejöjjön a pénz az adó-visszatérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi már most megmutatjuk, hogyan nézhet ki a rüsselsheimi típus.","shortLead":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi...","id":"20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6595f9-4d77-4ddf-b0d5-fb7bdd3b9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","shortLead":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","id":"20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093471bc-950c-4335-a334-a22f1e0ac904","keywords":null,"link":"/elet/20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","timestamp":"2021. június. 15. 17:08","title":"A TASZ a homofóbtörvényről: megérett a helyzet a polgári engedetlenségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0add6ea0-9551-49b8-8f13-f013701576a0","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy éven belül második nagylemezét jelenteti meg az elektronikával keresztezett álomszerű indie-gitárzenében utazó Mayberian Sanskülotts. A tavalyi album párjaként értelmezendő Rekult II-t első alkalommal itt, a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"Egy éven belül második nagylemezét jelenteti meg az elektronikával keresztezett álomszerű indie-gitárzenében utazó...","id":"20210615_Mayberian_Sanskulotts_albumpremier_Rekult_II","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0add6ea0-9551-49b8-8f13-f013701576a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a9eb31-a173-4d8a-87d3-3caf4ec4dbee","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Mayberian_Sanskulotts_albumpremier_Rekult_II","timestamp":"2021. június. 15. 10:00","title":"„Még nekem is tetszik, pedig nekem semmi se jó” – Mayberian Sanskülotts-albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","shortLead":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","id":"20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d595b-3acc-4e95-8dca-a14659424e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 08:14","title":"8-9 hónapig is húzódhat most a hagyatéki ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2465cc-c7ea-4728-b562-8448806ab2fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis ez szűrhető le abból a reklámvideóból, amelyet az Apple készített, hogy táblagépét népszerűsítse.","shortLead":"Legalábbis ez szűrhető le abból a reklámvideóból, amelyet az Apple készített, hogy táblagépét népszerűsítse.","id":"20210615_apple_reklam_ipad_pc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df2465cc-c7ea-4728-b562-8448806ab2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf6f24-0246-4746-b683-9e32f2a4eaa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_apple_reklam_ipad_pc","timestamp":"2021. június. 15. 14:18","title":"Az Apple szerint titkon minden PC-s iPadre vágyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack termékeit.","shortLead":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack...","id":"20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08f126-b95b-4cfe-b0f6-0591b2504f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","timestamp":"2021. június. 14. 17:59","title":"Snacket hívott vissza Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK nem vesz részt szavazáson.","shortLead":"A DK nem vesz részt szavazáson.","id":"20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ca4e4a-8304-492e-a247-f98918933ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","timestamp":"2021. június. 14. 15:31","title":"Telex: A Jobbik megszavazza a melegellenes törvénycsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]