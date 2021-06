Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","id":"20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3062acee-f04a-43e8-b8a1-2d4ad0ef0093","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","timestamp":"2021. június. 15. 05:48","title":"Biden válaszlépéseket ígért Oroszország ártalmas tevékenységére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","shortLead":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","id":"20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093471bc-950c-4335-a334-a22f1e0ac904","keywords":null,"link":"/elet/20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","timestamp":"2021. június. 15. 17:08","title":"A TASZ a homofóbtörvényről: megérett a helyzet a polgári engedetlenségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack termékeit.","shortLead":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack...","id":"20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08f126-b95b-4cfe-b0f6-0591b2504f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","timestamp":"2021. június. 14. 17:59","title":"Snacket hívott vissza Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával ellentétben voltak élő denevérek a vuhani víruslaborban.","shortLead":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával...","id":"20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56edf544-f6ba-456b-83fb-2629790ceb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","timestamp":"2021. június. 15. 16:16","title":"Sky News: Ez a videó bizonyítja, hogy Kína nem mondott igazat a koronavírus eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai akadémiát magyar pénzből felépítő kábelhálózat-tulajdonos pár órával a kezdés előtt még mást ígért.","shortLead":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai...","id":"20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6409b-ec41-45c6-a911-efcce87e81c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","timestamp":"2021. június. 16. 10:14","title":"Hiába az ígéret, sokan nem láthatták a Vajdaságban a magyar–portugál meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","shortLead":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","id":"20210616_ongol_kapus_haiti_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf31be-df37-4e80-8adf-c2a8497591ab","keywords":null,"link":"/sport/20210616_ongol_kapus_haiti_foci","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Történjen bármi az Eb-n, az év öngólját Haiti kapusa lőtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biotechnológia csodákra képes. ","shortLead":"A biotechnológia csodákra képes. ","id":"20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8cb3f5-e356-42d2-827c-93af4ebefd11","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","timestamp":"2021. június. 15. 11:46","title":"Műanyag flakonokból állítottak elő vaníliaízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna koronavírus-fertőzés elleni védőoltása.","shortLead":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna...","id":"20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f283cfda-ca41-43ca-ad91-62d175694f02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. június. 15. 05:29","title":"A Novavax szerint 90,4 százalékos hatékonyságú a vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]