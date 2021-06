Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f882554-05bf-4379-a255-9505735cd241","c_author":"Serdült Viktória - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Bár mindennapjaik eddig is kiközösítéssel, szóbeli és néha fizikai bántalmazással teltek, az utóbbi 1-2 évben a szokásosnál is több nehézséggel kell szembenézniük az LMBTQ-fiataloknak. Ők azok, akik a saját bőrükön érzik a változásokat, legyen szó a jogi nemváltoztatást megtiltó 33-as paragrafusról, vagy a tegnap elfogadott melegellenes törvényről. Úgy érzik, ha utóbbit átültetik a gyakorlatba, a kiskamaszok még inkább tabunak fogják érezni saját szexualitásukat, aminek következményeit megjósolni sem lehet. ","shortLead":"Bár mindennapjaik eddig is kiközösítéssel, szóbeli és néha fizikai bántalmazással teltek, az utóbbi 1-2 évben...","id":"20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f882554-05bf-4379-a255-9505735cd241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea5a1c-12b2-4259-ad90-743bb68a762a","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok","timestamp":"2021. június. 16. 06:30","title":"„Kétségbeejtő, hogy még mindig ott tart a magyar társadalom, hogy embereket különböztet meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626b8e16-1e1f-4856-b48f-24f23e3590e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megdőlni látszik egy, a kilencvenes évek eleje óta emlegetett hipotézis a baráti kapcsolatok még kezelhetőnek tartott számáról. Igaz, ennyi idő alatt a világ is sokat változott.","shortLead":"Megdőlni látszik egy, a kilencvenes évek eleje óta emlegetett hipotézis a baráti kapcsolatok még kezelhetőnek tartott...","id":"20210617_sved_kutatas_dunbar_szam_modositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626b8e16-1e1f-4856-b48f-24f23e3590e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf54f95-bb81-40f2-b9b9-9530fed7ff2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_sved_kutatas_dunbar_szam_modositasa","timestamp":"2021. június. 17. 12:03","title":"30 éve úgy tartják, 150 igazán jó ismerősünk lehet – de úgy tűnik, több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b385092d-79e3-4c18-a4a5-8f59ddabc0f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világháló atyjaként számon tartott Tim Berners-Lee és felesége jótékony célokra használja fel azt az összeget, ami a világháló forráskódjának árveréséből folyik majd be.","shortLead":"A világháló atyjaként számon tartott Tim Berners-Lee és felesége jótékony célokra használja fel azt az összeget, ami...","id":"20210615_tim_berners_lee_forraskod_aukcio_nft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b385092d-79e3-4c18-a4a5-8f59ddabc0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ee9ce2-180b-4abf-b134-00b35601dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_tim_berners_lee_forraskod_aukcio_nft","timestamp":"2021. június. 15. 19:03","title":"Eladja a világháló forráskódját Tim Berners-Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","id":"20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca4d12-7758-44f6-a38a-5683ff29fa40","keywords":null,"link":"/sport/20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","timestamp":"2021. június. 15. 20:06","title":"A vége sima lett, Magyarország-Portugália: 0-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c4fb6f-1236-4071-9436-d54ac85be9cf","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Az Epidermolysis Bullosa (EB) egy folyamatos sebképződéssel járó ritka génbetegség. A betegek bőre rendkívül sérülékeny, idővel a belső szerveket is megtámadja a kór. Az EB-vel született gyerekeket bőrük törékenysége miatt pillangógyerekeknek is nevezik. \r

Miranda (12) az EB súlyos fajtájában szenvedett. Nagymamájával, Lídiával élt Tiszakécskén, aki gyámja és fő társasága volt. Magántanulóként gyerekközösségbe nem járt. Ápolásában részt vett édesanyja, Karol is, aki szintén a városban él. A jelentős fizikai, lelki, szociális terhek mellett a betegség anyagilag is nehézséget okozott. A család nem tudott minden szükséges gyógyszert és eszközt megvenni Mirandának. \r

Hazánkban hivatalosan kétszáz EB beteget tartanak nyilván, de szakértők szerint valós számuk több lehet. A betegség nehezen felismerhető, a betegek pontos számát nehéz felmérni. Gyógymód nincs rá, súlyos formái, mint Mirandáé is, végzetesek. \r

A lány szervezete, 12 év küzdelem után, 2020. november 4-én feladta az EB elleni harcot.","shortLead":"Az Epidermolysis Bullosa (EB) egy folyamatos sebképződéssel járó ritka génbetegség. A betegek bőre rendkívül...","id":"20210616_Pillangolany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51c4fb6f-1236-4071-9436-d54ac85be9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b41a1-9bc8-4656-b726-1605c2dec53c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210616_Pillangolany","timestamp":"2021. június. 16. 18:30","title":"Miranda, a Pillangólány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra lesz Budán lakásvásár. A parlament elfogadta a főváros világörökségi helyszínein fekvő önkormányzati lakások kedvezményes megvásárlását lehetővé tévő jogszabályt.","shortLead":"Újra lesz Budán lakásvásár. A parlament elfogadta a főváros világörökségi helyszínein fekvő önkormányzati lakások...","id":"20210615_berlakastirveny_ertekesites_kedvezmeny_Var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd2fb4f-022f-4a3a-a0a0-48d606d516b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_berlakastirveny_ertekesites_kedvezmeny_Var","timestamp":"2021. június. 15. 14:00","title":"Szabad a vásár: megszavazták a bérlakások kedvezményes értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","shortLead":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","id":"20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df28f66-7e2c-4f67-89b4-648b5365ecfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","timestamp":"2021. június. 16. 21:37","title":"Számítógépes probléma sújtja a Hubble űrteleszkópot, leállt a csillagászati megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","shortLead":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","id":"20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6c7b9d-4502-4dce-9bde-0235ae954011","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","timestamp":"2021. június. 17. 09:44","title":"Elhunyt Nagy Zoltán, a Família Kft.-ből is ismert színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]