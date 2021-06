Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai nagyhatalommal, mint legerősebb szövetségesük aggodalmai. Ez azonban kihathat a sokkal közelebb fekvő orosz fenyegetésre adott amerikai válaszokra is. Így zajlott az idei NATO-csúcs.","shortLead":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai...","id":"20210616_biden_trump_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd14ab08-be8c-4cfb-8d09-8ff021b4d681","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_biden_trump_europai_unio","timestamp":"2021. június. 16. 06:45","title":"Biden elkezdte visszaépíteni Európában, amit Trump lerombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202124_a_jo_arossz_es_acsuf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712a045b-0bcc-4d5a-8b56-e66fea9d5dd6","keywords":null,"link":"/itthon/202124_a_jo_arossz_es_acsuf","timestamp":"2021. június. 17. 10:26","title":"Nagy Gábor: A Jó, a Rossz és a Csúf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","shortLead":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","id":"20210616_sandor_palota_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c50890-1857-4f29-b329-33dda2f10fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_sandor_palota_tuntetes","timestamp":"2021. június. 16. 19:26","title":"Felzúgott a Sándor-palota előtti tüntetésen a „Ne írd alá, János!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos szempontból.","shortLead":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos...","id":"20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237abcc2-d8d3-498b-992a-eaec1ede3f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 16. 09:03","title":"„Nem tudjuk, hogy földönkívüli-e, és nem tudjuk, hogy ellenség-e, de megvizsgáljuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","shortLead":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","id":"20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6d7c2-3058-466f-8562-799c1300f302","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","timestamp":"2021. június. 16. 11:55","title":"Hirtelen lemondott Palkovics egyik helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3905b408-1fe0-4bb9-97fa-ea9ddc510b1b","keywords":null,"link":"/360/20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","timestamp":"2021. június. 17. 07:50","title":"Radar360: A Bizottság is vizsgálja a homofóbtörvényt, találkozott Biden és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18 éven aluliak számára elérhető LMBTQ-tartalmakat. ","shortLead":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18...","id":"20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6c3fa-d964-4a78-9d56-35625912ed71","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","timestamp":"2021. június. 17. 12:18","title":"Melegellenes törvény: akkor menjen a kukába Proust, Shakespeare, Janus Pannonius is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek alkalmazás biztonsági funkcióját, a végpont-végpont közti titkosítást.","shortLead":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek...","id":"20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd134a9-298d-4f9e-a1de-165f5e33086f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","timestamp":"2021. június. 16. 15:03","title":"Androidos? Fontos új funkciót kap az SMS-küldő alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]