Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén elszenvedett cigányok csak nehezen kerültek fel a kárpótlandók listájára. A németek Magyarországgal nem kötöttek úgynevezett globális egyezményt.

","shortLead":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén...","id":"20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6a009-d854-420c-9784-8afb1ecb576a","keywords":null,"link":"/360/20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","timestamp":"2021. június. 18. 17:10","title":"Jóvátétel vagy kifizetés? Így húzódott évtizedekig a nácik áldozatainak kárpótlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","shortLead":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","id":"20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea62984b-7d70-4a03-a4ab-1f45b582320e","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","timestamp":"2021. június. 18. 10:27","title":"Lemondott képviselői mandátumáról Ferencváros volt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A narancs ellen buzdít a DK elnöke.","shortLead":"A narancs ellen buzdít a DK elnöke.","id":"20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4f05b-760a-45ab-85d2-83da1d2d3847","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","timestamp":"2021. június. 18. 08:38","title":"Gyurcsány narancslével játszotta el Cristiano Ronaldo akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"237 millió forintos veszteséggel zárták 2020-at.","shortLead":"237 millió forintos veszteséggel zárták 2020-at.","id":"20210618_tiborcz_istvan_turai_kastelyszallo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bdceb6-4577-4792-a69c-e2b998e6ebb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_tiborcz_istvan_turai_kastelyszallo","timestamp":"2021. június. 18. 15:35","title":"Veszteséges volt tavaly Tiborcz István turai kastélyszállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar milliárdos azt mondta: a diákok két országot ismerhettek meg, Ausztriát és Magyarországot, de ezek közül csak az egyik demokrácia.","shortLead":"A magyar milliárdos azt mondta: a diákok két országot ismerhettek meg, Ausztriát és Magyarországot, de ezek közül csak...","id":"20210618_magyarorszag_orban_viktor_soros_gyorgy_ceu_vegzosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48a5a4-f64d-4f6d-86af-f368aad54830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_magyarorszag_orban_viktor_soros_gyorgy_ceu_vegzosok","timestamp":"2021. június. 18. 19:05","title":"Soros Orbán maffiaállamáról beszélt a CEU végzősei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","shortLead":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","id":"20210619_horrorkaravan_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ccd0c-ecf9-4886-b924-800722ec6add","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_horrorkaravan_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 19. 15:44","title":"Új szintre emelték a horrorkaraván fogalmát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bcfec8-683e-4026-8fe4-b8cc3eb7632f","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megérkezett a kánikula, ezzel együtt a forró időszakokat megtörő hirtelen felhőszakadásokra is felkészülhetünk egyúttal. Fontos, hogy otthonunkat a szakadó esőre és szélviharra is felkészítsük, és ha bekövetkezne a baj, a lakásbiztosítás fedezze az esetleges károkat. A Bank360 a biztosítókat kérdezte a nyári zivatarok miatt szükséges kárrendezésről.","shortLead":"Megérkezett a kánikula, ezzel együtt a forró időszakokat megtörő hirtelen felhőszakadásokra is felkészülhetünk...","id":"20210618_lakasbiztositas_viharkar_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1bcfec8-683e-4026-8fe4-b8cc3eb7632f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e46c84-d549-4039-8217-cbbd1033413e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_lakasbiztositas_viharkar_bank360","timestamp":"2021. június. 18. 10:14","title":"Nyári viharokra is jó lehet a lakásbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyszín jöhet számításba a nyájak, illetve gulyák számára.","shortLead":"Három helyszín jöhet számításba a nyájak, illetve gulyák számára.","id":"20210618_mehlegeltetes_juh_marha_budapest_legelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b84e89b-58df-48e7-a170-27cc449d4705","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_mehlegeltetes_juh_marha_budapest_legelo","timestamp":"2021. június. 18. 13:25","title":"A méhek után jöhetnek a juhok és a marhák is legelni Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]