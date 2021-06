Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e0cb91-6489-4134-b5e7-7a5d71740ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Puma ST limitált szériás új változatát közel 300 ezer szavazat alapján készített el a Ford európai részlege.","shortLead":"A Puma ST limitált szériás új változatát közel 300 ezer szavazat alapján készített el a Ford európai részlege.","id":"20210621_internetes_szavazas_ford_puma_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e0cb91-6489-4134-b5e7-7a5d71740ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c589ef-1ae3-4080-b55b-235b0a5d91a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_internetes_szavazas_ford_puma_st","timestamp":"2021. június. 21. 09:21","title":"Önök kérték: internetes szavazásból született a legújabb Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899e4dcd-bfb8-427b-8a7c-6a8b87006f3c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az embereknek szükségük van egy gazemberre - csakúgy, mint a DC-képregényvilág főgonoszának, Jokernek, ugyanez a mottója a klasszikus Disney-rajzfilmek rettegett karakterének, Szörnyellának is, akinek eredettörténetét 200 millió dollárból filmesítette meg a szórakoztatóipari óriás.","shortLead":"Az embereknek szükségük van egy gazemberre - csakúgy, mint a DC-képregényvilág főgonoszának, Jokernek, ugyanez...","id":"202124_film__igeretes_fiatal_lany_szornyella","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=899e4dcd-bfb8-427b-8a7c-6a8b87006f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c445ac-fe71-462e-a4f6-1af2158a904a","keywords":null,"link":"/360/202124_film__igeretes_fiatal_lany_szornyella","timestamp":"2021. június. 20. 08:30","title":"Egy ígéretes fiatal lány, aki talpig kutyabőrbe öltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","shortLead":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","id":"20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b2f085-204f-4f0b-94ad-46a3801625bf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","timestamp":"2021. június. 21. 10:11","title":"Gerendaiék a Balatonnál fogtak gasztrovállalkozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Katar egymillió adag oltóanyagot biztosít a drukkereknek.","shortLead":"Katar egymillió adag oltóanyagot biztosít a drukkereknek.","id":"20210621_oltas_szurkolo_nezoter_2022es_foci_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2bdfdf-a760-4220-a07b-0d2704452f43","keywords":null,"link":"/sport/20210621_oltas_szurkolo_nezoter_2022es_foci_vb","timestamp":"2021. június. 21. 08:52","title":"Csak beoltott szurkolók lehetnek a nézőtéren a 2022-es foci vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93244e32-6d90-4a2f-9cc1-30d08a507b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a 444.hu próbálta megtudni, hol hogyan áll az immunizálás – hiába.","shortLead":"Most a 444.hu próbálta megtudni, hol hogyan áll az immunizálás – hiába.","id":"20210620_Alig_tudni_reszleteket_az_oltasi_program_meneterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93244e32-6d90-4a2f-9cc1-30d08a507b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66859c7d-19dc-4157-bc6d-9a06bb4ca799","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Alig_tudni_reszleteket_az_oltasi_program_meneterol","timestamp":"2021. június. 20. 17:55","title":"Alig tudni részleteket az oltási program menetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","shortLead":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","id":"20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49f08f-70bb-4cf4-8958-3cf5c74b2944","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","timestamp":"2021. június. 21. 08:08","title":"Tizenötféle abroncs szerepelt az idei magyar nyárigumi-teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]