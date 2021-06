Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő gyerek is védett lesz.","shortLead":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő...","id":"20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad711e1-730e-462a-b115-f57eccb80035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Kevés lehet az indiai vírusmutáns ellen két adag vakcina, újraoltási program indul Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4f6846-e428-4096-b184-a3cd9f716abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ingyenes és bárki számára könnyen elérhető módszerrek kevésbé sebezhetővé válhatunk a fertőző betegségekkel, így a Covid–19-cel szemben is, sőt még az oltások is hatékonyabbak lehetnek.","shortLead":"Egy ingyenes és bárki számára könnyen elérhető módszerrek kevésbé sebezhetővé válhatunk a fertőző betegségekkel...","id":"20210622_fizikai_aktivitas_mozgas_covid_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e4f6846-e428-4096-b184-a3cd9f716abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d06118-aeef-4baf-b573-ea3b8d0c7d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_fizikai_aktivitas_mozgas_covid_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 08:03","title":"Egyszerű, mondhatni otthoni módszerrel hatékonyabbá tehető koronavírus elleni oltás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet.","shortLead":"A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet.","id":"20210621_Eszenyi_Eniko_kisvarda_szakiroi_kurzus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f516e8c9-cc2a-4bff-b14b-b49acfacdb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Eszenyi_Eniko_kisvarda_szakiroi_kurzus","timestamp":"2021. június. 21. 14:05","title":"Eszenyi Enikő újabb feladatot kapott a kisvárdai színházi fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","shortLead":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","id":"20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f151c6b-000a-4e44-a80a-b1255953aec3","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","timestamp":"2021. június. 22. 11:09","title":"Billie Eilish bocsánatot kért egy videó miatt, amely nemrég bukkant fel róla a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik generációja idén ismét megújult, amelyet még inkább letisztult irányába fejlesztettek tovább. Kipróbáltuk a három- és ötajtós és kabrió Coopereket.","shortLead":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik...","id":"20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc31685-f8b0-4e3e-a86b-5f01ed105690","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","timestamp":"2021. június. 22. 04:41","title":"Minimalista facelift – menetpróbán a megújult Mini Cooper család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","shortLead":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","id":"20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4fc7af-1157-41ba-8860-e07b1289386b","keywords":null,"link":"/kkv/20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","timestamp":"2021. június. 22. 06:26","title":"Nagyobb a szakemberhiány a vendéglátásban, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek a jelenlegi Exynos-chipek teljesítményével. A munkához igazi nagyágyúkat igazolhat a cég.","shortLead":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek...","id":"20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49553ff8-8a1f-44b2-a6a4-64c1ac2900d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 08:33","title":"Erősebb processzorokat akar a Samsung, az Apple volt mérnöke érkezhet a céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ercsi 250 milliót kapott fejlesztésekre, nem sok minden valósult meg az eredeti ötletekből. Hadházy Ákos feljelentést tesz.","shortLead":"Ercsi 250 milliót kapott fejlesztésekre, nem sok minden valósult meg az eredeti ötletekből. Hadházy Ákos feljelentést...","id":"20210620_Durva_tularazast_sejtenek_egy_Dunaparti_beruhazasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf06b23-b982-406d-b6e4-9fea9278231b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Durva_tularazast_sejtenek_egy_Dunaparti_beruhazasnal","timestamp":"2021. június. 20. 20:29","title":"Durva túlárazást sejtenek egy Duna-parti beruházásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]