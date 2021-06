Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló intézkedéseket tartalmaz.","shortLead":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló...","id":"20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ca14f0-23cf-4317-b9de-ba8bea4c6a09","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","timestamp":"2021. június. 21. 15:39","title":"Már a britek is aggódnak a magyar melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c84ecd-41fc-4634-81ff-42744482173a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Szilágyi István fia szerint egy rejtőzködő idegen végzett az édesapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Katar egymillió adag oltóanyagot biztosít a drukkereknek.","shortLead":"Katar egymillió adag oltóanyagot biztosít a drukkereknek.","id":"20210621_oltas_szurkolo_nezoter_2022es_foci_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2bdfdf-a760-4220-a07b-0d2704452f43","keywords":null,"link":"/sport/20210621_oltas_szurkolo_nezoter_2022es_foci_vb","timestamp":"2021. június. 21. 08:52","title":"Csak beoltott szurkolók lehetnek a nézőtéren a 2022-es foci vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","shortLead":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","id":"20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f151c6b-000a-4e44-a80a-b1255953aec3","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","timestamp":"2021. június. 22. 11:09","title":"Billie Eilish bocsánatot kért egy videó miatt, amely nemrég bukkant fel róla a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet igényel a telepítéshez.","shortLead":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet...","id":"20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff877fbf-9db3-41fa-b767-9b48b07698de","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","timestamp":"2021. június. 21. 15:13","title":"Úgy tűnik, internet nélkül nem lehet majd felrakni a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c874f79-b92a-4636-9719-2f076e63e544","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 43 éves Laurel Hubbard a szuper nehézsúlyú kategóriában fog versenyezni a tokiói olimpián. ","shortLead":"A 43 éves Laurel Hubbard a szuper nehézsúlyú kategóriában fog versenyezni a tokiói olimpián. ","id":"20210621_Egy_ujzelandi_sulyemelo_lesz_az_elso_transznemu_atleta_az_olimpiak_torteneteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c874f79-b92a-4636-9719-2f076e63e544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63deaed2-c107-49cf-ab64-3fb1e2f45591","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Egy_ujzelandi_sulyemelo_lesz_az_elso_transznemu_atleta_az_olimpiak_torteneteben","timestamp":"2021. június. 21. 10:30","title":"Egy új-zélandi súlyemelő lesz az első transznemű atléta az olimpiák történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","shortLead":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","id":"20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49f08f-70bb-4cf4-8958-3cf5c74b2944","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","timestamp":"2021. június. 21. 08:08","title":"Tizenötféle abroncs szerepelt az idei magyar nyárigumi-teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest XI. kerületében már 715 ezer forint a panellakások átlagos négyzetméterára.","shortLead":"Budapest XI. kerületében már 715 ezer forint a panellakások átlagos négyzetméterára.","id":"20210622_panell_tegla_lakas_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e97544b-5a30-4840-b932-9fac9316bcd9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_panell_tegla_lakas_magyar","timestamp":"2021. június. 22. 11:18","title":"Nem tudnak elszakadni a paneltől a magyar vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]