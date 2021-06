Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába van költési időszak, tövig vágták a növényzetet a Gyáli-csatorna vecsési szakaszán a vízügyesek.","shortLead":"Hiába van költési időszak, tövig vágták a növényzetet a Gyáli-csatorna vecsési szakaszán a vízügyesek.","id":"20210623_csatornatisztitas_vecses_gyalicsatorna_vizugy_koltesi_idoszak_termeszetkarositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380cca49-3ba1-4ac0-8058-4a286e37f541","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_csatornatisztitas_vecses_gyalicsatorna_vizugy_koltesi_idoszak_termeszetkarositas","timestamp":"2021. június. 23. 10:34","title":"Kivágták a nádat Vecsésen, elnémult a madárdalos környék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bíróság először a vélemény- és a sajtószabadság, másodfokon viszont már a KDNP-s politikus mellé állt.","shortLead":"A bíróság először a vélemény- és a sajtószabadság, másodfokon viszont már a KDNP-s politikus mellé állt.","id":"20210623_nepszava_per_vejkey_imre_karikatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d07e90b-fbd4-4a7c-a954-90159f40e907","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_nepszava_per_vejkey_imre_karikatura","timestamp":"2021. június. 23. 12:17","title":"Másodfokon vesztett a Népszava a perben, amit egy kormánypárti politikus indított egy karikatúra miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 22. 11:30","title":"Folyóink kizsigerelése rövid időn belül katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e94647-0c53-4d41-9b9c-f72bd001f57d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg gyártott járművek nagyobb része már hibrid meghajtást kap.","shortLead":"A jelenleg gyártott járművek nagyobb része már hibrid meghajtást kap.","id":"20210623_Tobb_mint_140_ezer_autot_gyarthat_iden_az_esztergomi_Suzuki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3e94647-0c53-4d41-9b9c-f72bd001f57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1374a8-941c-4f4a-829c-fe15e65582b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_Tobb_mint_140_ezer_autot_gyarthat_iden_az_esztergomi_Suzuki","timestamp":"2021. június. 23. 09:26","title":"Több mint 140 ezer autót gyárthat idén az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett, válaszul a müncheni aréna azóta elkaszált szivárványos terveire. ","shortLead":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett...","id":"20210623_stadionok_nemzeti_szinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0744fe76-4883-498a-84b0-ad8a05f07f59","keywords":null,"link":"/elet/20210623_stadionok_nemzeti_szinben","timestamp":"2021. június. 23. 11:13","title":"Három stadion és az Operaház egy része is nemzeti színekben fog virítani a német–magyar meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül visszajött az életbe. ","shortLead":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül...","id":"20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda0bf4c-e650-4ad2-9d98-0da473a8f645","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","timestamp":"2021. június. 22. 12:01","title":"Bányai Gábor, a koronavírusból felépült képviselő: Előfordultak olyan pillanatok, amikor legszívesebben meghaltam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz az ellenfél. Hat sorsdöntő meccs maradt a 2021-es Európa-bajnokság harmadik csoportköréből. ","shortLead":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz...","id":"20210622_euro2020_eselylatolgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9550da-da7c-4ffc-a5b6-dcf03b96e2b9","keywords":null,"link":"/sport/20210622_euro2020_eselylatolgato","timestamp":"2021. június. 22. 12:26","title":"Bikaerős csapatokat foghatnak ki a továbbjutásról álmodozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd41146b-2936-4c25-b10f-f697e946a362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAS a legendás Mayflower útját követi, illetve követné, de most adódott vele egy kis gond. A szakértők hangsúlyozták: a számítógép nem ébredt öntudatra.","shortLead":"A MAS a legendás Mayflower útját követi, illetve követné, de most adódott vele egy kis gond. A szakértők hangsúlyozták...","id":"20210621_mayflower_onvezeto_hajo_atlanti_ocean_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd41146b-2936-4c25-b10f-f697e946a362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec17159-c089-46a3-942b-d16982ef1356","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_mayflower_onvezeto_hajo_atlanti_ocean_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. június. 21. 17:33","title":"Máris visszafordult a hajó, amelyet a mesterséges intelligenciának kellene átvinnie az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]