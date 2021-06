Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","shortLead":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","id":"20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e047-659e-4c6d-9c4e-0beba11c592f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","timestamp":"2021. június. 24. 10:42","title":"Több mint 150 dolgozót rúgtak ki egy texasi kórházból, mert nem akarták beoltatni magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","shortLead":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","id":"20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50a257-2ff0-44fb-a77f-7f61cc1c0dc4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"A föld alatt lepték meg a rajongói a születésnapos Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok is találhatók, amiket kifejezetten nekik készítettek.","shortLead":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok...","id":"20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd4b507-e04e-42b0-93f5-8383898b61f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","timestamp":"2021. június. 24. 08:40","title":"Végre: a Windows 11 pótolja a Windows 10 egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan: útközben fialt le több nőstény is, a felnőtt állatok pedig fekve pihentek. A kutatók csak abban biztosak, hogy nem klasszikus vándorlásról van szó, illetve hogy az állatok kimerültek és stresszesek.\r

","shortLead":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan...","id":"20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a0a9-e973-4ce1-b63a-261c2d55ba87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","timestamp":"2021. június. 23. 16:51","title":"Feladja a leckét az elefántkutatóknak a Kínát keresztül-kasul bejáró csorda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823ac438-f1a2-4779-861c-92cdcf10fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német kancellár most kapta meg a második dózist, de ezt már egy másik vakcinából.","shortLead":"A német kancellár most kapta meg a második dózist, de ezt már egy másik vakcinából.","id":"20210622_astrazeneca_moderna_vakcina_angela_merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823ac438-f1a2-4779-861c-92cdcf10fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aef0b7-9cbe-4925-bdaa-579056ecf539","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_astrazeneca_moderna_vakcina_angela_merkel","timestamp":"2021. június. 22. 19:16","title":"Modernával oltották be az AstraZeneca után Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3967c0-2fd1-4903-b60f-feff7f2e9fa6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Teljes konzervatív fordulat várható Iránban a keményvonalas Ebrahim Raiszi elnökké választásával. A soha nem látott szavazói érdektelenség azonban nem sok jót ígér a teokratikus állam számára.","shortLead":"Teljes konzervatív fordulat várható Iránban a keményvonalas Ebrahim Raiszi elnökké választásával. A soha nem látott...","id":"20210623_Iran_elnok_elnokvalasztas_Ebrahim_Raiszi_Ali_Khameini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe3967c0-2fd1-4903-b60f-feff7f2e9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5a2fef-2ceb-4250-a177-47d5bf320063","keywords":null,"link":"/360/20210623_Iran_elnok_elnokvalasztas_Ebrahim_Raiszi_Ali_Khameini","timestamp":"2021. június. 23. 17:00","title":"Hiába tökéletes az új iráni elnök pedigréje, a mullahok rendszere megremeghet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nem utazik el a szerda esti német–magyar meccsre, de azért odaszúrt a német politikának. ","shortLead":"A miniszterelnök nem utazik el a szerda esti német–magyar meccsre, de azért odaszúrt a német politikának. ","id":"20210623_Orban_nemet_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05f0c6e-0b67-4af9-8a25-9e2efb972a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Orban_nemet_magyar","timestamp":"2021. június. 23. 10:49","title":"Orbán azt kéri a német politikusoktól, hogy fogadják el az UEFA szivárványtilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten lesznek ott az Eb nyolcaddöntőjében. ","shortLead":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten...","id":"20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30c551-f1dd-4308-868c-b18434df5a74","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","timestamp":"2021. június. 22. 22:56","title":"Továbbjutott Horvátország az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]