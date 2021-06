Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b7b6e7ee-2c9f-431d-b1c7-1b9e3061689f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vagy több fontos és gazdag ember is nyaralni ment csütörtökön.","shortLead":"Egy vagy több fontos és gazdag ember is nyaralni ment csütörtökön.","id":"20210624_bombardier_jacht_maganrepulo_napoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6e7ee-2c9f-431d-b1c7-1b9e3061689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3368a7fe-1595-41c4-a65b-63fea99b87d0","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_bombardier_jacht_maganrepulo_napoly","timestamp":"2021. június. 24. 16:58","title":"Nápolyban futott egymással össze a NER kedvenc jachtja és magánrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan: útközben fialt le több nőstény is, a felnőtt állatok pedig fekve pihentek. A kutatók csak abban biztosak, hogy nem klasszikus vándorlásról van szó, illetve hogy az állatok kimerültek és stresszesek.\r

","shortLead":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan...","id":"20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a0a9-e973-4ce1-b63a-261c2d55ba87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","timestamp":"2021. június. 23. 16:51","title":"Feladja a leckét az elefántkutatóknak a Kínát keresztül-kasul bejáró csorda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26432751-4b10-4eba-b547-2dc37cf01f71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok ellen kell küzdeni, akik megosztják az országot, nem egymással – írta az LMP-s képviselő.","shortLead":"Azok ellen kell küzdeni, akik megosztják az országot, nem egymással – írta az LMP-s képviselő.","id":"20210623_Ungar_Peter_homofobok_lmbt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26432751-4b10-4eba-b547-2dc37cf01f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da90490-1b1e-4859-a794-0163714305cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ungar_Peter_homofobok_lmbt","timestamp":"2021. június. 23. 17:23","title":"Ungár Péter: Ha a homofóbokat becsméreljük, attól nem lesz kevesebb belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e034-0518-4f08-9262-e58d0739439a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tévénézők csaknem fele a meccset választotta.","shortLead":"A tévénézők csaknem fele a meccset választotta.","id":"20210624_m4_sport_nezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e034-0518-4f08-9262-e58d0739439a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0461b9-b0b2-4b7d-b3eb-f93ad1d953d7","keywords":null,"link":"/sport/20210624_m4_sport_nezettseg","timestamp":"2021. június. 24. 15:56","title":"1,7 millióan nézték az M4 Sporton a német–magyar meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995","c_author":"Oroszi Babett, Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját. ","shortLead":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni...","id":"202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93caf0c4-9a3b-446d-93c5-7f02cc8d2f36","keywords":null,"link":"/360/202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","timestamp":"2021. június. 24. 06:30","title":"Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai Orbán-uradalom titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Késve kelt és késve érett. A friss 15 százalékkal drágább, mint tavaly, a konzervből csökkent az export.","shortLead":"Késve kelt és késve érett. A friss 15 százalékkal drágább, mint tavaly, a konzervből csökkent az export.","id":"20210624_zoldborso_dragulas_export","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66361364-37d1-4f95-a576-c04dcdbede41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_zoldborso_dragulas_export","timestamp":"2021. június. 24. 08:32","title":"Drágult a zöldborsó, és kisebb területen is termelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","shortLead":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","id":"20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae84ba-c1ae-4cf3-91d4-2a7059ed0097","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","timestamp":"2021. június. 24. 21:44","title":"Közel 29 fokosra melegedett a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","shortLead":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","id":"20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431ac107-580d-42ff-ae30-7719f3670cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 09:38","title":"A portugálok trénere szerint a magyarok mindenkit megleptek a halálcsoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]