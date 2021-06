Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","shortLead":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","id":"20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b611d-1391-4e13-a3ef-7ddddd32020c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"105 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","shortLead":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","id":"20210626_Eriksen_latogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae06b63d-d380-4956-8206-1e3351e78782","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Eriksen_latogatas","timestamp":"2021. június. 26. 17:36","title":"Meglátogatta a dán válogatottat Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4225612-4d69-4513-bcb1-babc01412ca8","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Hosszabbításban szerzett zseniális, de nehezen kiharcolt góllal ment csak tovább Olaszország a negyeddöntőkbe az Eb-n, Dánia azonban nagyon megverte Wales-t. Összefoglalónk a szombati játéknapról.","shortLead":"Hosszabbításban szerzett zseniális, de nehezen kiharcolt góllal ment csak tovább Olaszország a negyeddöntőkbe az Eb-n...","id":"20210626_napiosszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4225612-4d69-4513-bcb1-babc01412ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a11f82-d701-488d-bf38-b878c6592061","keywords":null,"link":"/sport/20210626_napiosszefoglalo","timestamp":"2021. június. 26. 23:45","title":"Kínkeservesen az olaszok, gálázva a dánok jutottak tovább a nyolcaddöntők első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két nudista férfi megszegte a járványszabályokat Sydneyben.","shortLead":"A két nudista férfi megszegte a járványszabályokat Sydneyben.","id":"20210628_Meztelenul_menekultek_a_szarvas_elol_es_meg_oket_buntettek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b72d56-869d-448e-b688-8729531742cf","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Meztelenul_menekultek_a_szarvas_elol_es_meg_oket_buntettek_meg","timestamp":"2021. június. 28. 09:56","title":"Meztelenül menekültek a szarvas elől, és még őket büntették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","shortLead":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","id":"20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda5f0e-91e0-4d93-8cbf-a68951ae5209","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","timestamp":"2021. június. 27. 21:26","title":"Sivataggá válhatunk az árterekre telepített fejlesztések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről csak a magyarok dönthetnek - fejtegette a miniszterelnök.","shortLead":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről...","id":"20210628_Orban_neveles_homofob_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63e610-dae5-46d9-a2ca-01a0bb54d7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Orban_neveles_homofob_eu","timestamp":"2021. június. 28. 07:25","title":"Orbán: „A gyermek szexuális nevelésének mikéntje sem a gyermek emberi joga”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német–magyar meccs előtt előállított 18 szurkolóból 17-et már elengedett a német rendőrség.","shortLead":"A német–magyar meccs előtt előállított 18 szurkolóból 17-et már elengedett a német rendőrség.","id":"20210628_szijjarto_elozetes_letartoztatas_szurkolo_munchen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd45a5dd-efd5-47ad-b09c-adcb06732046","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_szijjarto_elozetes_letartoztatas_szurkolo_munchen","timestamp":"2021. június. 28. 10:50","title":"Szijjártó: Továbbra is előzetes letartóztatásban van egy magyar szurkoló Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.



","shortLead":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.



","id":"20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce167c1-6c2f-4f35-a729-520456d9bd97","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","timestamp":"2021. június. 28. 11:06","title":"Egy igaz hercegnőmese: filmet készít a Disney a nőről, aki felnőttként tudta meg, ki is valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]