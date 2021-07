Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","shortLead":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","id":"20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c7f7ea-2989-44ed-bd73-c69cdfe7ba2b","keywords":null,"link":"/sport/20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:45","title":"Náci karlendítésért és rendőrök dobálása miatt is kerültek bajba magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","shortLead":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","id":"20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ca388-09bf-4139-955d-dee3028698eb","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","timestamp":"2021. június. 30. 17:27","title":"Elviheti a Swiss légitársaság a mémmé vált svájci szurkolót a szentpétervári negyeddöntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","shortLead":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","id":"20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ef3f6-9e2a-43bf-a943-d7be9a3730b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","timestamp":"2021. július. 01. 13:04","title":"Orbántól a propagandahirdetés helyett interjút kért egy svéd lap, hát nem kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo, az ismert Apple-elemző igen optimistán nyilatkozik legújabb, befektetőknek szánt jegyzetében az iPhone 13 okostelefon-családdal kapcsolatban.","shortLead":"Ming-Chi Kuo, az ismert Apple-elemző igen optimistán nyilatkozik legújabb, befektetőknek szánt jegyzetében az iPhone 13...","id":"20210630_apple_ming_chi_kuo_iphone13_fogadtatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5021f267-1aa4-4772-9ed8-ab214b172722","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_apple_ming_chi_kuo_iphone13_fogadtatasa","timestamp":"2021. június. 30. 11:03","title":"Nagy durranás lesz az iPhone 13 – állítja a neves Apple-elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan megoldással álltak elő az amerikai kutatók, aminek köszönhetően már elég csak egy injekció ahhoz, hogy meggyógyítsák a gyógyíthatatlan betegségeket.","shortLead":"Egy olyan megoldással álltak elő az amerikai kutatók, aminek köszönhetően már elég csak egy injekció ahhoz...","id":"20210630_crispr_cas9_genetikai_ollo_genmodositas_genszerkesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef263f5-457d-4eca-ae0b-6acd071446c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_crispr_cas9_genetikai_ollo_genmodositas_genszerkesztes","timestamp":"2021. június. 30. 19:03","title":"Új génszerkesztési módot találtak fel a tudósok, és nagyon hatékonynak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első intézkedései egyikében Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség nemrég kinevezett parancsnoka. Az ügyben érintett alezredes ellen az ügyészségen tett feljelentést egy női beosztottja még januárban, miután állítása szerint a honvédségen belül senki sem segített neki. Pedig ha igaz, amit a nő állít, akkor az egyik ezrednél súlyos szexuális visszaélések maradnak büntetlenül.","shortLead":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első...","id":"20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c82f98-5d2f-471b-bab1-b599f7d696bf","keywords":null,"link":"/360/20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","timestamp":"2021. június. 30. 06:30","title":"Szexuális zaklatás vádja a Honvédségnél: Pontos időpontot szabott meg, hogy mikor kell szexelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e748f8-5561-45c4-9140-6311f2da5f52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teniszklub napi száz jegyet ajánlott fel azoknak, akik a járvány alatt kemény munkát végeztek. ","shortLead":"A teniszklub napi száz jegyet ajánlott fel azoknak, akik a járvány alatt kemény munkát végeztek. ","id":"20210630_Allva_tapsoltak_az_AstraZeneca_kutatojat_Wimbledonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e748f8-5561-45c4-9140-6311f2da5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cc963b-8787-44ce-bf57-5fbaebd9f6ef","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Allva_tapsoltak_az_AstraZeneca_kutatojat_Wimbledonban","timestamp":"2021. június. 30. 09:17","title":"Állva tapsolták az AstraZeneca kutatóját Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lyttont evakuálni kellett a futótüzek miatt, a városban szinte látni sem lehet sűrű füsttől.","shortLead":"Lyttont evakuálni kellett a futótüzek miatt, a városban szinte látni sem lehet sűrű füsttől.","id":"20210701_hoseg_halaleset_Kanada_Brit_Kolumbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101297a-a03f-4786-ac57-ea63862eef6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hoseg_halaleset_Kanada_Brit_Kolumbia","timestamp":"2021. július. 01. 07:38","title":"Közel 500 hőség miatti halálesetet jelentettek a kanadai Brit Kolumbiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]