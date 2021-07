Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok mintái alapján próbálgatni, milyen edény része lehetett. ","shortLead":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok...","id":"202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88440b-1085-4c8a-ad6f-6da99019017a","keywords":null,"link":"/360/202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","timestamp":"2021. július. 02. 16:00","title":"Olyan alkalmazást kapnak kezükbe a régészek, amelyről mindig is álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többekről derül ki, hogy nem vált ki náluk immunválaszt a kínai vakcina. ","shortLead":"Egyre többekről derül ki, hogy nem vált ki náluk immunválaszt a kínai vakcina. ","id":"20210701_sinopharm_vedooltas_vakcina_vedettseg_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26830094-5039-45fc-8c46-24752131ee64","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_sinopharm_vedooltas_vakcina_vedettseg_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","timestamp":"2021. július. 01. 12:48","title":"Operatív törzs: Ha a járvány úgy alakul, Magyarország készen áll a harmadik oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b00a97c-6501-4bc4-ab9f-d654d1cf86f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic 70 éves tulajdonosa is rajta lesz a július 11-én startoló VSS Unity űrrepülő fedélzetén. Ezzel kilenc nappal előzheti be a hasonló akcióra vállalkozó Jeff Bezost.","shortLead":"A Virgin Galactic 70 éves tulajdonosa is rajta lesz a július 11-én startoló VSS Unity űrrepülő fedélzetén. Ezzel kilenc...","id":"20210702_richard_branson_virgin_galactic_jeff_bezos_urutazas_new_shephard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b00a97c-6501-4bc4-ab9f-d654d1cf86f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595058-c81a-42bd-b253-0282229a10b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_richard_branson_virgin_galactic_jeff_bezos_urutazas_new_shephard","timestamp":"2021. július. 02. 08:40","title":"Richard Branson kilenc nappal Jeff Bezos előtt tervez űrutazást, ő lehet az első milliárdos, aki az űrbe jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ecd9a-b631-44d6-9e91-0e2a4e216a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A paprikaspray miatt több utas rosszul lett és pánikba esett.","shortLead":"A paprikaspray miatt több utas rosszul lett és pánikba esett.","id":"20210702_vademeles_2_es_metro_paprikaspray","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46ecd9a-b631-44d6-9e91-0e2a4e216a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d129246f-7a53-4eca-9323-975a1f8991d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_vademeles_2_es_metro_paprikaspray","timestamp":"2021. július. 02. 09:54","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki paprikaspray-t fújt szét a 2-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584a7fc7-15f9-4f07-9621-4bb29105ddb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","timestamp":"2021. július. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tarvágás Fidelitas-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d535401b-fa0f-42c6-ab72-1fb4e3a8e959","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az igazi Diana Spencert már életében elhomályosította a szerep, amelyet 20 évesen megkapott. Ma, amikor a két, egymással háborúskodó fia születésének hatvanadik évfordulóján felavatta a szobrát, még mindig a Diana brandet látjuk magunk előtt, és továbbra is keveset tudunk az emberről, aki ezt tartalommal megtöltötte. Mitől működött a Diana-mítosz?","shortLead":"Az igazi Diana Spencert már életében elhomályosította a szerep, amelyet 20 évesen megkapott. Ma, amikor a két...","id":"20210701_Diana_hercegno_60_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d535401b-fa0f-42c6-ab72-1fb4e3a8e959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3212a338-29fd-408c-bd27-1905fd8268d8","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Diana_hercegno_60_eves","timestamp":"2021. július. 01. 20:00","title":"Szűzies áldozat vagy ördögi manipulátor? Diana mítosza még ma is zavarba ejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","shortLead":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","id":"20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981bd40-a44b-4b06-9e38-895f236a0055","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. július. 02. 05:43","title":"Zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54abee6f-d55e-41e6-b126-24f40ee9c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gólgyáros spanyolokkal, világbajnokot verő svájciakkal és egy esti szuperrangadóval kezdődnek a negyeddöntők a 2021-es Európa-bajnokságon.","shortLead":"Gólgyáros spanyolokkal, világbajnokot verő svájciakkal és egy esti szuperrangadóval kezdődnek a negyeddöntők a 2021-es...","id":"20210702_negyeddonto_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54abee6f-d55e-41e6-b126-24f40ee9c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3d7b29-9ddd-40ef-a61f-0a30325dc7b8","keywords":null,"link":"/sport/20210702_negyeddonto_pp","timestamp":"2021. július. 02. 15:07","title":"A világbajnokverők a spanyolok ellen - élőben az Eb negyeddöntői a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]