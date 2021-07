Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kormány pénzt vont el a kerülettől, a kerület pénz hiányában bezárta a múzeumot. Most kerítettek helyet neki.","shortLead":"A kormány pénzt vont el a kerülettől, a kerület pénz hiányában bezárta a múzeumot. Most kerítettek helyet neki.","id":"20210701_Nem_kell_zaszlot_egetni_megmenekult_a_Zaszlomuzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9417718b-8eb1-4bea-8c2c-b9eed195bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Nem_kell_zaszlot_egetni_megmenekult_a_Zaszlomuzeum","timestamp":"2021. július. 01. 15:08","title":"Nem kell zászlót égetni, megmenekült a Zászlómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók szerint.","shortLead":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók...","id":"20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70d54e-dabc-45f4-8fc4-dc3a338c0c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","timestamp":"2021. július. 01. 16:03","title":"Ez az arcmaszk jelez, ha a viselője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","shortLead":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","id":"20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba60b482-1855-4ebe-98da-8a5471ddd609","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","timestamp":"2021. július. 01. 14:03","title":"A világ legapróbb technológiai eszközét alkották meg izraeli kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","shortLead":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","id":"20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f1352-5410-40bd-b0f0-3f4ba3dddda2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","timestamp":"2021. július. 02. 09:33","title":"A Windows 11-ben nem lesz kék halál – fekete jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efed5dd3-9096-4717-88f6-61aa77b9f7f0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi a családi titkok funkciója, tartósítószere és szavatossági ideje? ","shortLead":"Mi a családi titkok funkciója, tartósítószere és szavatossági ideje? ","id":"20210701_Art_is_ved_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efed5dd3-9096-4717-88f6-61aa77b9f7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5532337-298c-46c0-ab47-ae17dc37da6d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210701_Art_is_ved_is","timestamp":"2021. július. 01. 13:15","title":"Árt is, véd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","shortLead":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","id":"20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0056763-00c5-43d8-bafc-1452d0836125","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 13:40","title":"100 ezernél is több antennát helyeznek ki, hogy felfedjék az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","shortLead":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","id":"20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ae431-4951-4170-a82b-fe34c9f3114f","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","timestamp":"2021. július. 01. 17:38","title":"Oroszországban harmadik napja döntött rekordot a koronavírus miatt elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","shortLead":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","id":"20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d57847e-6ae7-473d-8baa-61c6a8f2af86","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","timestamp":"2021. július. 01. 06:49","title":"Blikk: Jennifer Lopez énekelhet Mészáros és Várkonyi esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]