[{"available":true,"c_guid":"9a127754-35ec-4242-ae03-5f04947981e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hazai bányákból kitermelt és feldolgozott kavics, sóder és homok árrobbanása nem magyarázható a világpiacon tapasztalt vasipari és faáruk áremelkedésével - magyarázta a Magyar Nemzetben Nagy Márton, aki szerint a pénteken felsoroltakon kívül más termékekre is kivethetnek extraprofitadót.","shortLead":"A hazai bányákból kitermelt és feldolgozott kavics, sóder és homok árrobbanása nem magyarázható a világpiacon...","id":"20210703_Orban_tanacsadoja_Tovabbi_epitoipari_termekekre_vethetnek_ki_extraprofitadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a127754-35ec-4242-ae03-5f04947981e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd1e34-c084-41ce-a134-0401fae1ee8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Orban_tanacsadoja_Tovabbi_epitoipari_termekekre_vethetnek_ki_extraprofitadot","timestamp":"2021. július. 03. 12:05","title":"Orbán tanácsadója: További építőipari termékekre vethetnek ki extraprofitadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68f23f3-cac2-4ea5-b42c-239bd5184981","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Cleese-t is megnyerték a filmnek.","shortLead":"John Cleese-t is megnyerték a filmnek.","id":"20210702_Eloszereplos_film_jon_Cliffordrol_a_nagy_piros_kutyarol_es_pontosan_olyan_lesz_mint_ahogy_a_legrosszabb_remalmainkban_elkepzeltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68f23f3-cac2-4ea5-b42c-239bd5184981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72464e6-b608-4b85-abda-151ee1cb1ae5","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Eloszereplos_film_jon_Cliffordrol_a_nagy_piros_kutyarol_es_pontosan_olyan_lesz_mint_ahogy_a_legrosszabb_remalmainkban_elkepzeltuk","timestamp":"2021. július. 02. 13:52","title":"A legrosszabb rémálmainkat idézi az élőszereplős film Cliffordról, a nagy piros kutyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa59e1d-27e9-4e27-8e86-6ccf6bdb6999","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A szülő dolga, az állam dolga, a nem liberálisok dolga. 