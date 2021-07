Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aa47ebdf-9242-48ef-b473-dea7d2e56375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zászló a házasságkötő terem fölé volt kihelyezve.","shortLead":"A zászló a házasságkötő terem fölé volt kihelyezve.","id":"20210707_Letortek_szetszaggatak_szivarvanyos_zaszlo_ferencvarosi_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa47ebdf-9242-48ef-b473-dea7d2e56375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2836155-5955-48fe-8cfc-c4bf1484d3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210707_Letortek_szetszaggatak_szivarvanyos_zaszlo_ferencvarosi_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2021. július. 07. 12:44","title":"Letörték és szétszaggatták a szivárványos zászlót a ferencvárosi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42730282-2e3c-4445-bef4-f385cca71cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideges volt a heroinnyelő, a CT kimutatott egy csomó kapszulát.","shortLead":"Ideges volt a heroinnyelő, a CT kimutatott egy csomó kapszulát.","id":"20210706_Budapest_repuloter_heroin_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42730282-2e3c-4445-bef4-f385cca71cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c536d0b-df97-4a7e-986c-288fc5332514","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Budapest_repuloter_heroin_NAV","timestamp":"2021. július. 06. 14:20","title":"Lebukott az utas, aki 17 millió forint értékű heroint hozott a tápcsatornájában Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099a1e33-677e-4cc3-8bb7-e54637a89ab8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szemvillanás alatt hajtott át az úttesten, bármiféle veszélyérzet nélkül a biciklis gyerek.","shortLead":"Egy szemvillanás alatt hajtott át az úttesten, bármiféle veszélyérzet nélkül a biciklis gyerek.","id":"20210706_Megint_egy_video_amin_nagyon_kozel_volt_hogy_egy_figyelmetlen_gyereket_elussenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=099a1e33-677e-4cc3-8bb7-e54637a89ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edd825a-c2b5-47cc-8849-ff725cd0e619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Megint_egy_video_amin_nagyon_kozel_volt_hogy_egy_figyelmetlen_gyereket_elussenek","timestamp":"2021. július. 07. 04:21","title":"Nagyon közel volt, hogy elüssenek egy figyelmetlen gyereket Pestszentlőrincen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","shortLead":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","id":"20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ecc784-0dce-4a2c-af0c-2094851f9610","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","timestamp":"2021. július. 05. 16:29","title":"Soha nem volt még ilyen meleg júniusban Új-Zélandon, pedig ott tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","shortLead":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","id":"20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e640400-c29d-48ca-a4e8-a778fe93bc9c","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","timestamp":"2021. július. 06. 14:40","title":"Felújítják a Bakáts teret, forgalmi változások lesznek a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","shortLead":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","id":"20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608361c-227e-45e3-aa9c-a29d7420a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","timestamp":"2021. július. 05. 18:23","title":"Fideszes segítséggel tudta kiadni az ellenzéki vezetésű Erzsébetváros a Klauzál téri csarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos holléte az egyik legnagyobb tengeri rejtély.","shortLead":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos...","id":"20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ffe07-26c0-4160-bafc-ee3aaf2f41ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","timestamp":"2021. július. 06. 14:06","title":"3000 méter mélyen lehet egy különös hajóroncs, tudósok egy csoportja felkutatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","shortLead":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","id":"202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f1207-6774-4c67-8007-8d527d9221b4","keywords":null,"link":"/360/202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Ifj. Mészáros most már a mezőgazdaságban is kaszálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]