[{"available":true,"c_guid":"08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy patinás budai villában.</strong>","shortLead":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b.jpg","index":0,"item":"d60efd7d-690d-44fc-9648-45f214924c70","keywords":null,"link":"/360/20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","timestamp":"2024. december. 27. 19:30","title":"Hasbeszélő: Majdnem elbagatellizált ebéd egy patinás budai villában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60444192-2f63-4330-8b47-034587f421f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazprom a tartozásokra hivatkozik, a moldávok szerint viszont politikai fegyverként használják ellenük az energiát.","shortLead":"A Gazprom a tartozásokra hivatkozik, a moldávok szerint viszont politikai fegyverként használják ellenük az energiát.","id":"20241228_Oroszorszag-Gazprom-Moldova-gaz-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60444192-2f63-4330-8b47-034587f421f6.jpg","index":0,"item":"81d822b7-2276-4324-96cd-6357fe7ffa03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Oroszorszag-Gazprom-Moldova-gaz-szallitas","timestamp":"2024. december. 28. 18:15","title":"Az oroszok most Moldovát zsarolják a gázcsap elzárásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e0fceb-bc16-4b34-8c1d-827004bf5ef0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A mentést a hóvihar és a lavinaveszély hátráltatta.","shortLead":"A mentést a hóvihar és a lavinaveszély hátráltatta.","id":"20241227_olaszorszag-hegymaszok-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16e0fceb-bc16-4b34-8c1d-827004bf5ef0.jpg","index":0,"item":"6babe018-043f-4a62-862a-18327ab60ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_olaszorszag-hegymaszok-meghaltak","timestamp":"2024. december. 27. 14:32","title":"Holtan találták a karácsony előtt eltűnt hegymászókat Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db538a86-78c8-4a14-9a2f-1e1d82c18b27","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb az okoseszközökkel történő fizetés, vagyis az, amikor vásárláskor nem a plasztik bankkártyánkat használjuk, hanem a mobilunkat vagy az okosóránkat. Szetnics László, a Mastercard digitális megoldásokért felelős igazgatója interjúnkban többek között arról beszél, mik a digitális fizetés előnyei, és mennyire egyszerű azt az okoseszközökre varázsolni.","shortLead":"Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb az okoseszközökkel történő fizetés, vagyis az, amikor vásárláskor nem a plasztik...","id":"20241203_Dinamikusan-no-a-mobillal-es-okosoraval-fizetok-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db538a86-78c8-4a14-9a2f-1e1d82c18b27.jpg","index":0,"item":"42e7682c-494a-4e84-b47b-98be73a93efd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Dinamikusan-no-a-mobillal-es-okosoraval-fizetok-szama","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Csak készpénzt használ? Akkor van, amire biztos nem gondolt még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","shortLead":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","id":"20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03.jpg","index":0,"item":"37811ada-ae8f-4f45-ad94-94299fd3c0d5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","timestamp":"2024. december. 26. 21:04","title":"Putyin: Szlovákia hajlandó az orosz-ukrán tárgyalások házigazdája lenni, és mi ezt nem ellenezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az év utolsó bajnokiján nem léphet pályára a magyar középpályás.","shortLead":"Az év utolsó bajnokiján nem léphet pályára a magyar középpályás.","id":"20241226_Siman-nyert-a-Liverpool-a-Leicester-ellen-Szoboszlai-kisargazta-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"f02b5278-f165-41f1-8dde-f2231c7f020a","keywords":null,"link":"/sport/20241226_Siman-nyert-a-Liverpool-a-Leicester-ellen-Szoboszlai-kisargazta-magat","timestamp":"2024. december. 26. 23:44","title":"Ha nehezen is, de nyert a Liverpool a Leicester ellen, Szoboszlai eltiltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca2caed-dc3f-4b66-96ad-13b9b4c7c8fd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A folyamatot gyorsítja például Elon Musk, aki az X-en radikalizálja a jobboldali tábort. ","shortLead":"A folyamatot gyorsítja például Elon Musk, aki az X-en radikalizálja a jobboldali tábort. ","id":"20241228_nemzetkozi-lapszemle-jobboldal-orban-viktor-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ca2caed-dc3f-4b66-96ad-13b9b4c7c8fd.jpg","index":0,"item":"ae7e7927-7456-4f58-91d8-a3169fe00b9d","keywords":null,"link":"/360/20241228_nemzetkozi-lapszemle-jobboldal-orban-viktor-donald-trump","timestamp":"2024. december. 28. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nyugaton összeomlott a jobbközép, a mérsékeltek a populista demagógokat utánozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","shortLead":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","id":"20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3.jpg","index":0,"item":"08687fbd-0f3d-43d0-8040-3796a9baae3a","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Moszkva beismerte: ökológiai katasztrófát okoz a két elsüllyedt tankermatuzsálem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]