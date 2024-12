Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f495c591-cabe-4aff-aa14-df695ac4f2d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Volkswagen-konszern több márkáját is érinti az az eset, melynek során egy rosszul konfigurált szerver miatt több százezer elektromos gépjármű érzékeny adatai voltak veszélyben – ráadásul hónapokon át.","shortLead":"A Volkswagen-konszern több márkáját is érinti az az eset, melynek során egy rosszul konfigurált szerver miatt több...","id":"20241230_volkswagen-audi-seat-skoda-adatvedelmi-incidens-erzekeny-adatok-elektromos-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f495c591-cabe-4aff-aa14-df695ac4f2d3.jpg","index":0,"item":"69e8c340-bd9c-4b45-aa0e-389e1fbb553c","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_volkswagen-audi-seat-skoda-adatvedelmi-incidens-erzekeny-adatok-elektromos-autok","timestamp":"2024. december. 30. 09:13","title":"Hatalmas biztonsági incidens a Volkswagennél, 800 000 autó érzékeny adatai voltak veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8fcb0d-c4b1-4ce2-82b0-9c3685edb4f4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem feltétlenül kell odaadnunk a rendőrnek a személyi igazolványunkat. Eljött a digitális állam kora.","shortLead":"Nem feltétlenül kell odaadnunk a rendőrnek a személyi igazolványunkat. Eljött a digitális állam kora.","id":"20241231_Valtoznak-az-igazoltatas-szabalyai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b8fcb0d-c4b1-4ce2-82b0-9c3685edb4f4.jpg","index":0,"item":"76fd7d72-d032-41a3-ad47-9b32e54ff64c","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Valtoznak-az-igazoltatas-szabalyai","timestamp":"2024. december. 31. 11:21","title":"Változnak az igazoltatás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","shortLead":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","id":"20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"febe77be-1f9c-4838-a3d6-4dad1d2ee911","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","timestamp":"2024. december. 29. 12:10","title":"Minden, amit eddig tudunk a dél-koreai repülőgép-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két és fél napig ájultan feküdt a padlón, mire a szomszédja rátalált, és hívta a mentőket.","shortLead":"Két és fél napig ájultan feküdt a padlón, mire a szomszédja rátalált, és hívta a mentőket.","id":"20241230_Galko-Balazs-tragediak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122.jpg","index":0,"item":"00b98abf-7119-4935-a5fd-5dbb3d07936e","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Galko-Balazs-tragediak","timestamp":"2024. december. 30. 08:27","title":"Galkó Balázs: \"Sokkal jobb lenne gyorsan véget érni, mint ennyi szenvedés közepette élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6743cf52-befd-44e0-9d09-3671e1a3c410","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Decemberben átlagosan havi 215 ezer forintért kerestek albérletet a magyarok, miközben a bérbeadók átlagosan havi 250 ezer forintot szeretnének keresni lakásuk kiadásával.","shortLead":"Decemberben átlagosan havi 215 ezer forintért kerestek albérletet a magyarok, miközben a bérbeadók átlagosan havi 250...","id":"20241230_Folyamatosan-csokken-az-alberlok-fizetesi-hajlandosaga-a-lakaskiadok-kenytelenek-lejjebb-adni-a-berleti-dijaikbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6743cf52-befd-44e0-9d09-3671e1a3c410.jpg","index":0,"item":"131c6481-d634-4184-8e2b-e02cf858441e","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Folyamatosan-csokken-az-alberlok-fizetesi-hajlandosaga-a-lakaskiadok-kenytelenek-lejjebb-adni-a-berleti-dijaikbol","timestamp":"2024. december. 30. 13:50","title":"Folyamatosan csökken az albérlők fizetési hajlandósága, a lakáskiadók kénytelenek lejjebb adni a bérleti díjaikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c613bf-9681-45b1-a42c-d32c23aee74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy tipikus légköri jelenség Magyarországon, amelyet szokás gyárkémény-effektusnak is hívni.","shortLead":"Ez egy tipikus légköri jelenség Magyarországon, amelyet szokás gyárkémény-effektusnak is hívni.","id":"20241229_Ipari-havazas-volt-Kazincbarcikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c613bf-9681-45b1-a42c-d32c23aee74b.jpg","index":0,"item":"f7d5225f-ffa5-48c1-8be8-47d3d506bc9e","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Ipari-havazas-volt-Kazincbarcikan","timestamp":"2024. december. 29. 13:45","title":"Ipari hó esett Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer ez válthatja majd le a mérgező elektronikai alkatrészeket.","shortLead":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer...","id":"20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908.jpg","index":0,"item":"e004228d-cb7b-4267-b64a-69a3c153e090","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","timestamp":"2024. december. 30. 08:03","title":"A levegőből csinál elektromos áramot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]