Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami többek között a növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe. Rákot okozhat.","shortLead":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami...","id":"20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747.jpg","index":0,"item":"4cba8a7b-6495-43de-ac3a-853d31acf53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","timestamp":"2025. január. 01. 20:03","title":"Durva eredményre jutott 19 ásványvíz vizsgálata, melyben egy magyar márkát is megnéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","shortLead":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","id":"20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"799793b9-0cc3-41ab-9d76-0648890b559e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","timestamp":"2024. december. 31. 10:06","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cbe239-4d14-490e-aa18-f93769bef848","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"<strong>Emese, hídverő, Az utolsó aktus a Földön – gyakorlatilag telt ház előtt vezette elő a Kispál és a Borz az MVM Dome-ban az első aréna-koncertjét.</strong>","shortLead":"<strong>Emese, hídverő, Az utolsó aktus a Földön – gyakorlatilag telt ház előtt vezette elő a Kispál és a Borz az MVM...","id":"20241231_kispal-es-a-borz-hazibuli-koncert-mvm-dome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8cbe239-4d14-490e-aa18-f93769bef848.jpg","index":0,"item":"64972175-a044-4f69-a5f3-c226f156b3c3","keywords":null,"link":"/kultura/20241231_kispal-es-a-borz-hazibuli-koncert-mvm-dome","timestamp":"2024. december. 31. 15:04","title":"„Vége van ennek, kicsi” – a Kispál-bulin derült ki, honnan is volt ismerős Menczer Tamás elhíresült mondata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1c9f21-56d5-4f33-add7-ea062cd92e14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"További kettőt pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"További kettőt pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.","id":"20241231_Tuz-utott-ki-egy-szofiai-vasuti-kocsiban-negy-hajlektalan-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1c9f21-56d5-4f33-add7-ea062cd92e14.jpg","index":0,"item":"6fea06f7-9d9f-45a5-8e8b-6e4f50cb7788","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Tuz-utott-ki-egy-szofiai-vasuti-kocsiban-negy-hajlektalan-meghalt","timestamp":"2024. december. 31. 20:15","title":"Tűz ütött ki egy szófiai vasúti kocsiban, négy hajléktalan meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb alakja, hogy akkor szabadabban dönthetett a sorsáról, mint ma? Miből lehet sejteni, hogy a kormány optimista lózungjai ellenére nem indul be a gazdaság 2025-ben? Ez a HVG új évi első lapszámának ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb...","id":"20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa.jpg","index":0,"item":"a3c37975-7e1a-4f1e-82dd-64553a39c91f","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","timestamp":"2025. január. 01. 08:30","title":"Hamvay Péter: Hideg, meleg, hibrid és kereskedelmi háború vár ránk az új évben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014bb7e7-4c78-4687-b665-6a3ae2879efa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sziget túlnyomó részén sötétben köszöntik a 2025-ös évet.","shortLead":"A sziget túlnyomó részén sötétben köszöntik a 2025-ös évet.","id":"20241231_Szilveszterre-osszeomlott-az-aramellatas-Puerto-Ricoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014bb7e7-4c78-4687-b665-6a3ae2879efa.jpg","index":0,"item":"27244e31-1b68-4322-a684-14bfd80ffc75","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Szilveszterre-osszeomlott-az-aramellatas-Puerto-Ricoban","timestamp":"2024. december. 31. 18:40","title":"Szilveszterre összeomlott az áramellátás Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce90179a-07ff-4127-9c49-471dcaf03bc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egy Apple ID kell hozzá.","shortLead":"Csupán egy Apple ID kell hozzá.","id":"20241231_Nehany-napig-ingyenes-lesz-egy-nepszeru-streamingoldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce90179a-07ff-4127-9c49-471dcaf03bc5.jpg","index":0,"item":"f9443fdc-948c-4f5d-b5b3-5dd20f8a4fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_Nehany-napig-ingyenes-lesz-egy-nepszeru-streamingoldal","timestamp":"2024. december. 31. 15:52","title":"Néhány napig ingyenes lesz egy népszerű streamingoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7601152b-2274-4f23-b6e6-2675daf51fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Neves külföldi művészekre, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk.","shortLead":"Neves külföldi művészekre, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk.","id":"20241230_hvg-Elhunytak-2024-ben-Vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7601152b-2274-4f23-b6e6-2675daf51fe5.jpg","index":0,"item":"5b2c0bd8-c992-4fb8-b8fd-9068be96ba36","keywords":null,"link":"/360/20241230_hvg-Elhunytak-2024-ben-Vilag","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"A focizsenitől a színészóriásokig – tőlük is búcsúzott a világ 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]