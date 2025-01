Joe Biden leköszönő amerikai elnök elfogadta azt a törvényt, amely betiltja az újonnan indított tengeri olaj- és gázfúrásokat az Egyesült Államok partvidékének nagy részén, hetekkel Donald Trump hivatalba lépése előtt – számolt be a BBC.

A tilalom az Atlanti-óceán teljes partvidékére és a Mexikói-öböl keleti részére, valamint a Kalifornia, Oregon és Washington melletti csendes-óceáni partvidékre érvényes, valamint a Bering-tenger egy részére Alaszkánál.

Noha Trump megfogadta, hogy hivatalba lépésekor azonnal visszavonja a Biden-kormányzat utolsó pillanatban hozott klímapolitikai intézkedését, de az amerikai törvények értelmében azt nehéz lesz visszafordítani.

Kampánya során Trump ígéretet tett arra, hogy “felszabadítja” a hazai fosszilis tüzelőanyag-termelést a gázköltségek csökkentése érdekében, annak ellenére, hogy az USA-ban már most is rekordmagas a kitermelés.

Az új fúrási tilalmat bejelentve Biden azt mondta: “Döntésem azt tükrözi, amit a part menti közösségek, vállalkozások és strandolók már régóta tudnak: a partoknál történő fúrás visszafordíthatatlan károkat okozhat az általunk kedvesnek tartott helyeken, és szükségtelen nemzetünk energiaszükségletének kielégítéséhez.” “Nem éri meg a kockázatokat.”

Egy rádióinterjúban Trump “nevetségesnek” bélyegezte a tilalmat. “Azonnal feloldom a tilalmat” – mondta. “Jogom van azonnal feloldani a tilalmat.” Trump korábban azt mondta, hogy vissza fogja vonni Biden természetvédelmi rendelkezéseit.

Az új fúrási tilalom esetében Biden az 1953-as Outer Continental Shelf Lands Act alapján tesz lépéseket, amely lehetővé teszi az amerikai elnökök számára, hogy területeket vonjanak ki az ásványkincsek kitermelése alól.

Egy 2019-es bírósági döntés szerint ráadásul a törvény nem ad az elnököknek jogi felhatalmazást a korábbi tilalmak feloldására. Ez azt jelenti, hogy a visszavonáshoz a Kongresszus jóváhagyására lenne szükség, amelyet azonban jelenleg szintén Trump republikánusai ellenőriznek. A végső jogi döntést a Legfelsőbb Bíróság hozhatja meg, amelyben jelenleg republikánus bírák vannak többségben.

Trump – annak ellenére, hogy támogatja a további olaj- és gázkitermelést, és a kampány során többször is bevetette a “Fúrj, bébi, fúrj” szlogent – maga is felhasználta a törvényt, hogy 2020-ban megvédje a Florida partjainál lévő vizeket. Akkoriban ezt úgy tekintették, hogy a 2020-as amerikai választások előtt az államból szavazatokat akarnak gyűjteni. A Trump által elrendelt védelem 2032-ben járt volna le. Biden döntése ugyanezt a területet is védi, lejárati dátum nélkül.

Az olajkitermelésre alkalmas területek az USA partvidékén Bureau of Ocean Energy Management

Az új tengeri fúrási tilalom több mint 253 millió hektár vízterületre vonatkozik, ami az összes fúrható terület nagyjából 20 százalékát jelenti. Miután a múlt héten jelentették, hogy Biden be fogja vezetni a rendelkezést, Trump hivatalba lépő sajtótitkára, Karoline Leavitt „szégyenletes döntésnek” nevezte azt. Azt mondta, hogy a lépés „politikai bosszút áll az amerikai népen, amely felhatalmazást adott Trump elnöknek a fúrások növelésére és a gázárak csökkentésére”. A környezetvédelmi csoportok azonban üdvözölték a lépést.

A környezetvédők és a demokraták azért szólították fel Bident a tilalom bevezetésére, mert aggályaik szerint minden új fúrás veszélyeztetné az USA azon törekvéseit, hogy csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását és kezelje az éghajlatváltozást.

A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint a globális olaj- és gázkeresletnek évente 5 százalékkal kellene csökkennie ahhoz, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést 1,5 Celsius fokra korlátozzák, amit kulcsfontosságúnak tartanak a legkárosabb hatások elkerülése érdekében.