[{"available":true,"c_guid":"b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján volt. ","shortLead":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján...","id":"20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33.jpg","index":0,"item":"8ad18afd-e7f3-4ec5-8ef4-43bfc45d06ab","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","timestamp":"2025. január. 08. 08:46","title":"A Péterfy kórházból tűnhetett el a férfi, aki leugrott a ferihegyi reptér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális mozgalmak: döntő lesz az idei év – jósolja Jochen Buchsteiner, a konzervatív újság berlini tudósítója.","shortLead":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális...","id":"20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"214b7660-c08b-4666-87b7-608fe51c5495","keywords":null,"link":"/360/20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","timestamp":"2025. január. 06. 15:30","title":"Lehet, hogy 2025 elhozza a liberalizmus végét? – FAZ-vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciót kap a Google Chrome, ami például akkor jöhet majd jól, ha szokott hosszú PDF-eket küldeni másoknak – de a fájlnak csak egy adott pontját szeretné megmutatni a másik félnek.","shortLead":"Új funkciót kap a Google Chrome, ami például akkor jöhet majd jól, ha szokott hosszú PDF-eket küldeni másoknak – de...","id":"20250106_google-chrome-bongeszo-kiemelt-szoveg-megosztasa-link-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"a8a96ebb-350a-4fa7-b59f-2d26fda31feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_google-chrome-bongeszo-kiemelt-szoveg-megosztasa-link-uj-funkcio","timestamp":"2025. január. 06. 10:03","title":"Rendkívül hasznos funkció érkezik a Chrome böngészőbe, már ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d668c1c8-59b9-4415-a1ea-c265ba3438eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Markus Persson, a Minecraft megalkotója az X-en jelentette be, hogy jön a világ legkelendőbb játékának folytatása. Azt viszont már nem lehet majd Minecraftnak nevezni.","shortLead":"Markus Persson, a Minecraft megalkotója az X-en jelentette be, hogy jön a világ legkelendőbb játékának folytatása. Azt...","id":"20250106_minecraft-2-markus-persson-videojatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d668c1c8-59b9-4415-a1ea-c265ba3438eb.jpg","index":0,"item":"7d19f285-18eb-4fea-959f-aadd40654642","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_minecraft-2-markus-persson-videojatek","timestamp":"2025. január. 06. 11:03","title":"Jön a Minecraft 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251cf0c0-d5ff-4925-9ec8-42cee9148713","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz erők igyekeznek visszaverni az ukrán rohamcsapatok támadásait. ","shortLead":"Az orosz erők igyekeznek visszaverni az ukrán rohamcsapatok támadásait. ","id":"20250106_kurszk-offenziva-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/251cf0c0-d5ff-4925-9ec8-42cee9148713.jpg","index":0,"item":"5bbcd4cf-8c45-471b-b8af-ef1e7069b8b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_kurszk-offenziva-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. január. 06. 10:25","title":"A fagyos időjárás miatt tudtak újból offenzívát indítani az ukránok Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fábry Sándor csalódott a NER-ben. „Ezektől” már nem vár semmit. Pedig még Kossuth-díjat, meg világ körüli utat, szülinapi ajikat is megérdemelne. Fábrynak – gondolhatja – több jár, hiszen ő a liberális akolt hagyta ott a Fideszért, és saját hitelét adta be a Fidesz Zrt.-be, azt, ami más NER-celebnek soha nem volt.","shortLead":"Fábry Sándor csalódott a NER-ben. „Ezektől” már nem vár semmit. Pedig még Kossuth-díjat, meg világ körüli utat...","id":"20250107_Fabrynak-igaza-van-hamvay-peter-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449.jpg","index":0,"item":"74ce2053-c5f2-4c32-8b31-2475cb76f2e4","keywords":null,"link":"/360/20250107_Fabrynak-igaza-van-hamvay-peter-velemeny","timestamp":"2025. január. 07. 12:55","title":"Hamvay Péter: Fábry Sándornak igaza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba50bd17-a70e-4224-8264-cb8e6ac794ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A paradicsomtermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy kompromisszumot kell kötni az íz és a termelékenység között, ugyanis az édesebb és így jobb ízű paradicsomhoz általában alacsonyabb termésátlag tartozik.","shortLead":"A paradicsomtermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy kompromisszumot kell kötni az íz és a termelékenység között...","id":"20250106_hvg-edesebb-paradicsom-termeshozam-genmodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba50bd17-a70e-4224-8264-cb8e6ac794ec.jpg","index":0,"item":"71fe011d-e8af-4b30-8062-282c783edb10","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-edesebb-paradicsom-termeshozam-genmodositas","timestamp":"2025. január. 06. 12:15","title":"Így lesz 30 százalékkal édesebb a paradicsom úgy, hogy közben sok terem belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbcf8bb-06a0-44ee-aa0a-d542d9ae5cb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pókoktól lesték el kínai kutatók azt a technikát, amellyel kötszerekhez használható innovatív anyagot készítettek, kombinálva az erőt a gyógyító hatással.","shortLead":"A pókoktól lesték el kínai kutatók azt a technikát, amellyel kötszerekhez használható innovatív anyagot készítettek...","id":"20250107_hvg-mesterseges-pokselyem-gyogyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbcf8bb-06a0-44ee-aa0a-d542d9ae5cb8.jpg","index":0,"item":"f10fd4cb-be04-4dd4-bc47-42542b49b683","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-mesterseges-pokselyem-gyogyitas","timestamp":"2025. január. 07. 16:00","title":"A pókselyem erős és gyógyít – most már laborban is létre tudják hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]