Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"585c8a09-7bff-4d4b-b8d0-cd584f3bdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Böröcz László I. kerületi polgármester elárulta, hogy pénzre van szüksége az önkormányzatnak, de egyelőre még nem fognak a kormánynál kopogtatni. ","shortLead":"Böröcz László I. kerületi polgármester elárulta, hogy pénzre van szüksége az önkormányzatnak, de egyelőre még nem...","id":"20250108_Halaszbastya-kordon-I-kerulet-bontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585c8a09-7bff-4d4b-b8d0-cd584f3bdf4a.jpg","index":0,"item":"9b049f50-e5f7-4e28-8a4a-27177e8f7d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Halaszbastya-kordon-I-kerulet-bontas","timestamp":"2025. január. 08. 20:42","title":"A Halászbástya lekordonozásával egy nap alatt plusz egymillió forintot kerestek a kerületi polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"2ba08a8d-43d3-410c-a530-214fd643c742","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Para-Kovács Imre: Apátlan ország, össznépi cigányozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59aee6ad-8c05-4882-bd80-d630399149be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci Nutrix AG nevű cég segítségével a jövőben sokkal pontosabb képet kaphat az ember a stressz-szintjéről, ezzel együtt pedig a kezelés és a kiégés megelőzése is könnyebbé válhat.","shortLead":"A svájci Nutrix AG nevű cég segítségével a jövőben sokkal pontosabb képet kaphat az ember a stressz-szintjéről, ezzel...","id":"20250108_nutrix-ag-cortisense-nyalminta-vizsgalat-kortizolszint-stressz-kieges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59aee6ad-8c05-4882-bd80-d630399149be.jpg","index":0,"item":"4e3e4232-ecec-4a10-9112-cdc99f2a17b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nutrix-ag-cortisense-nyalminta-vizsgalat-kortizolszint-stressz-kieges","timestamp":"2025. január. 08. 18:03","title":"Elég csak egy kis nyálmintát adnia, 3-5 percen belül megmondja egy kütyü, hogy ki van-e égve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai céget tulajdonképpen így részben a konkurensek finanszírozzák. ","shortLead":"Az amerikai céget tulajdonképpen így részben a konkurensek finanszírozzák. ","id":"20250109_Tesla-kornyezetvedelmi-birsagok-CO2-kvota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06.jpg","index":0,"item":"bf7c9bfb-bc18-40b6-ada9-43d0b6b5a960","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Tesla-kornyezetvedelmi-birsagok-CO2-kvota","timestamp":"2025. január. 09. 08:48","title":"A Tesla zsebét tömi a többi autógyártó, hogy elkerüljék a környezetvédelmi bírságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt több száz visszaélést hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt...","id":"20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611.jpg","index":0,"item":"61715d22-209c-403d-9e5a-80163fb3442f","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:07","title":"29 embert rúgtak ki szexuális zaklatás miatt a McDonald'stól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset történt.","shortLead":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset...","id":"20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b827e871-913b-4a71-8622-8e017b7fef20","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","timestamp":"2025. január. 08. 06:32","title":"Alig csökkent a kórházakban hagyott újszülöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például a League of Legends fejlesztője, a Riot Games.","shortLead":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például...","id":"20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab.jpg","index":0,"item":"c88b7b58-0b94-4747-8159-81ed64ef5750","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","timestamp":"2025. január. 08. 15:03","title":"Kínai katonai vállalatnak minősítette Amerika a világ egyik legjelentősebb videójáték-cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d455498-3c61-405f-98c9-a5336422a9cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Serf Adrás a Jelenkorban megjelent tanulmányában Nagy Lajos irodalmi szenzációnak ígérkező naplófolyama alapján ad választ a kérdésre.","shortLead":"Serf Adrás a Jelenkorban megjelent tanulmányában Nagy Lajos irodalmi szenzációnak ígérkező naplófolyama alapján ad...","id":"20250108_hvg-Serf-Andras-Nagy-Lajos-es-az-antiszemitizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d455498-3c61-405f-98c9-a5336422a9cd.jpg","index":0,"item":"e51d9981-3773-418c-9dd7-cf9b933a0f66","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-Serf-Andras-Nagy-Lajos-es-az-antiszemitizmus","timestamp":"2025. január. 08. 18:30","title":"Irodalmi-politikai detektívmunka kellett ahhoz, hogy kiderüljön, antiszemita volt-e a Képtelen természetrajz írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]