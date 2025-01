Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9be81d52-f923-4791-b674-363dec7f3908","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a fiatal úszók tanítására fókuszál a jövőben.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a fiatal úszók tanítására fókuszál a jövőben.","id":"20250108_uszas-hosszu-katinka-visszavonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be81d52-f923-4791-b674-363dec7f3908.jpg","index":0,"item":"c333a517-6a93-4b9f-a643-ae9edcccfa31","keywords":null,"link":"/sport/20250108_uszas-hosszu-katinka-visszavonulas-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 19:53","title":"Hosszú Katinka bejelentette visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag egész nap a számítógép előtt kell ülni ahhoz, hogy valaki olyan eredményt érjen el a videojátékban, mint amivel a milliárdos kérkedett.","shortLead":"Gyakorlatilag egész nap a számítógép előtt kell ülni ahhoz, hogy valaki olyan eredményt érjen el a videojátékban, mint...","id":"20250109_elon-musk-videojatek-diablo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616.jpg","index":0,"item":"337d73fa-1eec-44eb-a069-174d308179d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_elon-musk-videojatek-diablo","timestamp":"2025. január. 09. 12:13","title":"Sokan szeretnék tudni, hogyan jutott ideje Elon Musknak arra, hogy a legjobb Diablo-játékosok közé kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","shortLead":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","id":"20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"b6029c71-8c3a-4460-a1c7-6ad609fcda56","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","timestamp":"2025. január. 08. 21:56","title":"Már legalább ketten meghaltak a Los Angelesben tomboló tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","shortLead":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","id":"20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b.jpg","index":0,"item":"c8a91d7e-ba9d-4fd9-a2a2-6ec1931d832d","keywords":null,"link":"/sport/20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","timestamp":"2025. január. 07. 17:07","title":"Kizárták a legsikeresebb focicsapatot, a Kuangcsou FC-t a kínai bajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8543a7e5-c045-4951-927d-2a662d0a6a33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 9-én több mint egy évtizedes kihagyás után újra a Budapest Park színpadán lép fel a Vágtázó Halottkémek (VHK).","shortLead":"Május 9-én több mint egy évtizedes kihagyás után újra a Budapest Park színpadán lép fel a Vágtázó Halottkémek (VHK).","id":"20250109_Otven-eves-jubileumi-koncertet-ad-a-VHK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8543a7e5-c045-4951-927d-2a662d0a6a33.jpg","index":0,"item":"f3824f1d-54fb-442e-bf8f-b7ee015baa44","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_Otven-eves-jubileumi-koncertet-ad-a-VHK","timestamp":"2025. január. 09. 15:35","title":"Ötvenéves jubileumi koncertet ad a VHK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi hónapokban a szinte kizárólag csak védekező ukrán haderő újra támadásba lendült az Oroszországhoz tartozó kurszki térségben. Bár a siker inkább taktikai, mint stratégiai, a mostani ellentámadás is meglepte az orosz hadvezetést, ahogy az augusztusi ukrán betörés is.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban a szinte kizárólag csak védekező ukrán haderő újra támadásba lendült az Oroszországhoz tartozó...","id":"20250108_ukranok-kurszk-meglepetes-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"6d2d1a33-5d0e-4a77-aea8-e1c5e0243d94","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ukranok-kurszk-meglepetes-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 17:30","title":"Trumpra készülnek a Kurszknál másodszor is meglepetést okozó ukránok – de Moszkva is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Julio Soler leigazolásával már a magyar válogatott játékos távozására készülhet a Bournemouth.","shortLead":"Julio Soler leigazolásával már a magyar válogatott játékos távozására készülhet a Bournemouth.","id":"20250107_bournemouth-foci-kerkez-milos-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45.jpg","index":0,"item":"b8544218-2941-4cc6-b22f-2324edc435df","keywords":null,"link":"/sport/20250107_bournemouth-foci-kerkez-milos-premier-league","timestamp":"2025. január. 07. 21:41","title":"Argentin posztriválist kapott Kerkez Milos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285124d0-6fec-4305-ab50-64861c87a124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a képviselő-testület nem lép, a kormányhivatal bírósághoz fordul. ","shortLead":"Ha a képviselő-testület nem lép, a kormányhivatal bírósághoz fordul. ","id":"20250109_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-letartoztatas-sara-botond-torvenyessegi-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285124d0-6fec-4305-ab50-64861c87a124.jpg","index":0,"item":"e3ad5b97-4640-4272-ba76-d5065c23e6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-letartoztatas-sara-botond-torvenyessegi-felhivas","timestamp":"2025. január. 09. 12:21","title":"Sára Botondék visszafizettetnék az óbudai polgármesterrel a börtönből felvett fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]