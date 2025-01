Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee666928-7836-40ed-9401-004bb2398f93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tűzijáték, pezsgő és tömeges ünneplés követte a szélsőjobboldali politikus halálát. A belügyminiszter szégyenteljesnek nevezte a gesztust.","shortLead":"Tűzijáték, pezsgő és tömeges ünneplés követte a szélsőjobboldali politikus halálát. A belügyminiszter szégyenteljesnek...","id":"20250108_francia-belugyminiszter-elitelte-a-Jean-Marie-Le-Pen-halalat-unneploket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee666928-7836-40ed-9401-004bb2398f93.jpg","index":0,"item":"ac1fac1a-b69c-490a-a0de-8914ddc07da6","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_francia-belugyminiszter-elitelte-a-Jean-Marie-Le-Pen-halalat-unneploket","timestamp":"2025. január. 08. 12:23","title":"„Semmi nem indokolja, hogy egy holttesten táncoljunk” – a francia belügyminiszter elítélte a Jean-Marie Le Pen halálát ünneplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","shortLead":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","id":"20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4.jpg","index":0,"item":"257c3ae4-80fd-4e23-a6ad-07d9c56ed5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","timestamp":"2025. január. 08. 12:54","title":"A finn hatóságok lefoglalták a kábeltépésben érintett tartályhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzvész által érintett területen ingyen hozzáférhetővé tette Elon Musk a Starlinket. ","shortLead":"A tűzvész által érintett területen ingyen hozzáférhetővé tette Elon Musk a Starlinket. ","id":"20250110_Mar-hatan-meghaltak-a-Los-Angeles-i-tuzveszben-kijarasi-tilalmat-kellett-bevezetni-a-fosztogatas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99.jpg","index":0,"item":"f3d1a65f-a273-4deb-b6fa-222b849189ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_Mar-hatan-meghaltak-a-Los-Angeles-i-tuzveszben-kijarasi-tilalmat-kellett-bevezetni-a-fosztogatas-miatt","timestamp":"2025. január. 10. 05:57","title":"Már hatan meghaltak a Los Angeles-i tűzvészben, kijárási tilalmat kellett bevezetni a fosztogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A kormány ura a helyzetnek – közölte szerda este Ndjamenaban a 17 milliós afrikai állam fővárosában a külügyminiszter, aki egyben a kormány szóvivője is. Csád elnöke, Déby tavaly Budapesten a Karmelita kolostorban Orbán Viktor vendége volt.","shortLead":"A kormány ura a helyzetnek – közölte szerda este Ndjamenaban a 17 milliós afrikai állam fővárosában a külügyminiszter...","id":"20250109_Lovoldozes-Csadban-az-elnoki-palota-kornyeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0.jpg","index":0,"item":"36e460f7-b378-4dbe-a188-55736f39adac","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_Lovoldozes-Csadban-az-elnoki-palota-kornyeken","timestamp":"2025. január. 09. 09:16","title":"Lövöldözés volt Csádban az elnöki palotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58081d9c-2705-4a10-8f75-0b307ec5038e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A grúz politikus ugyanarra a szankciós listára került fel tavaly, amin kedd óta már Rogán Antal neve is szerepel. ","shortLead":"A grúz politikus ugyanarra a szankciós listára került fel tavaly, amin kedd óta már Rogán Antal neve is szerepel. ","id":"20250108_Orban-Viktor-Momentum-Gruzia-amerikai-szankcios-lista-Tompos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58081d9c-2705-4a10-8f75-0b307ec5038e.jpg","index":0,"item":"7061a878-004f-411d-b11e-9a7616c98f40","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Orban-Viktor-Momentum-Gruzia-amerikai-szankcios-lista-Tompos","timestamp":"2025. január. 08. 18:55","title":"Tompos Márton: Orbán megpróbálhatott leszedetni egy grúz politikust az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798af6ac-ed1a-4988-9a35-68fe12f9a270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda hivatalosan is leleplezte az új dizájnnal és modernizált technikával támadó Enyaq villanyautó testvérpárt, melynek kupé kivitele rekordalacsony légellenállású.","shortLead":"A Skoda hivatalosan is leleplezte az új dizájnnal és modernizált technikával támadó Enyaq villanyautó testvérpárt...","id":"20250108_itt-a-megujult-skoda-enyaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798af6ac-ed1a-4988-9a35-68fe12f9a270.jpg","index":0,"item":"85b37f9a-1a3d-44d4-bb2c-a3e192ffc7a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_itt-a-megujult-skoda-enyaq","timestamp":"2025. január. 08. 14:08","title":"A levegő kér elnézést a Skoda legújabb villanyautóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Semmi sem az, aminek látszik. ","shortLead":"Semmi sem az, aminek látszik. ","id":"20250109_Megmagyarazta-Lazar-tarcaja-az-idoutazast-a-kinai-hatteru-magyar-legitarsasag-hatosagi-engedelyenel-hungary-airlines-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"c964373f-6ccd-4499-88ce-17489ba96071","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Megmagyarazta-Lazar-tarcaja-az-idoutazast-a-kinai-hatteru-magyar-legitarsasag-hatosagi-engedelyenel-hungary-airlines-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 18:47","title":"Megmagyarázta Lázár tárcája az “időutazást” a kínai hátterű magyar légitársaság hatósági engedélyénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]