[{"available":true,"c_guid":"4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél szerelmeseit a síeléstől a szánkózásig, a túrázástól a kulináris élvezetekig. A térség a sport, a kultúra és a gasztronómia rajongóinak is számtalan lehetőséget kínál. Salzburg adventi vásárai, alpesi hagyományai és a modern téli események mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt töltött idő örökre emlékezetes maradjon.","shortLead":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél...","id":"20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df.jpg","index":0,"item":"c7cd8f98-8b2d-4ad9-860a-2c03b0c716a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","timestamp":"2025. január. 09. 19:30","title":"Nyüzsgő síparadicsomok és eldugott alpesi falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9058f9f1-0938-4ba7-a67f-c0f5a4868d74","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy az Európai Unió az orosz–ukrán háború kitörésekor vállalta, hogy teljesen leválik az orosz földgázról. Ehelyett tavaly 13 százalékkal több cseppfolyós gázt importáltak az európai országok, mint 2023-ban.","shortLead":"Annak ellenére, hogy az Európai Unió az orosz–ukrán háború kitörésekor vállalta, hogy teljesen leválik az orosz...","id":"20250109_orosz-LNG-import-rekord-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9058f9f1-0938-4ba7-a67f-c0f5a4868d74.jpg","index":0,"item":"273bbfcd-9a14-4514-8e8c-89ec4e1523de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_orosz-LNG-import-rekord-2024","timestamp":"2025. január. 09. 14:03","title":"Rekordmennyiségű LNG-t vásárolt Európa Oroszországtól 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria legérdekesebb darabja egy különleges mikrohullámú sütő, ami egyben a konyha szórakoztató-központja is.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria...","id":"20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc.jpg","index":0,"item":"dc60d301-53b5-421d-a0ca-ede4ce926bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","timestamp":"2025. január. 09. 07:02","title":"Ilyen mikró eddig nem létezett: debütált az LG új készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A negyvenes éveikben járó elkövetők legfőbb vágya volt, hogy közös kislányuk lehessen.","shortLead":"A negyvenes éveikben járó elkövetők legfőbb vágya volt, hogy közös kislányuk lehessen.","id":"20250108_nemet-par-ukran-menekultek-gyilkossag-ujszulott-rablas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065.jpg","index":0,"item":"ee74ddd5-fa01-46fe-88bf-b174ba8d7f4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_nemet-par-ukran-menekultek-gyilkossag-ujszulott-rablas","timestamp":"2025. január. 08. 16:40","title":"Ukrán menekülteket ölt egy német pár, hogy újszülöttet raboljanak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A megújuló forrásokból származó villamos energia 19,5 százalékot tesz ki, Ausztriában például 88 százalékot.","shortLead":"A megújuló forrásokból származó villamos energia 19,5 százalékot tesz ki, Ausztriában például 88 százalékot.","id":"20250109_Most-a-legmagasabb-a-megujulo-energia-aranya-Magyarorszagon-de-igy-is-az-EU-rangsor-aljan-kullogunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6.jpg","index":0,"item":"62424205-e52a-4011-a450-5d3c0bd13ad8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250109_Most-a-legmagasabb-a-megujulo-energia-aranya-Magyarorszagon-de-igy-is-az-EU-rangsor-aljan-kullogunk","timestamp":"2025. január. 09. 12:39","title":"Most a legmagasabb a megújuló energia aránya Magyarországon, de így is az EU-rangsor alján kullogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Der Standard, a Süddeutsche Zeitung és a Bloomberg is foglalkozik azzal, mi a dolgok állása Ausztriában. Utóbbi szerint Herbert Kickl a második világháború óta egyszerre a leginkább csodált és a leggyűlöltebb osztrák politikus. Anne Applebaum azt kéri, hogy akik most az ukrajnai békéről papolnak, árulják el, hogy miként képzelik a világot utána. A Financial Times szerint Elon Muskot senki választotta meg, mégis úgy lép fel, mintha társelnök volna Trump mellett. A Süddeutsche azt írja, kockázatos, hogy az olasz kormány Muskra akarja bízni kényes kommunikációs hálózatok és biztonsági rendszerek kiépítését. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Der Standard, a Süddeutsche Zeitung és a Bloomberg is foglalkozik azzal, mi a dolgok állása Ausztriában. Utóbbi...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-trump-musk-ukrajna-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"82b1a281-344e-4435-a67f-e12e577fbebc","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-trump-musk-ukrajna-gronland","timestamp":"2025. január. 08. 10:30","title":"A volt osztrák agrárminiszter a Der Standardban: Belháború is jöhet a Néppártban, ha a kancellári székbe segítik Kicklt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira is hivatkozva állította, hogy az egész országot behálózza a korrupció. Rogán Antal kitiltását viszont konkrét ügyekkel nem indokolta, és az amerikai kormányzat sem árul el többet, csak általánosságban hivatkozik arra, hogy a miniszter stratégiai ágazatok ellenőrzéséért felel.","shortLead":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira...","id":"20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4.jpg","index":0,"item":"06815e71-abbf-4a6c-a063-e481051b40ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 05:35","title":"Saját szemével is látta az amerikai nagykövet a magyarországi korrupció jelképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]