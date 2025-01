Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár házilag valaki már korábban elkészítette, idén hivatalos formában is megérkezik a Game Boy-konzol legós változata.","shortLead":"Bár házilag valaki már korábban elkészítette, idén hivatalos formában is megérkezik a Game Boy-konzol legós változata.","id":"20250110_nintendo-lego-game-boy-konzol-kockakbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62.jpg","index":0,"item":"58af69dc-a142-4afa-b861-d3ad1173e08d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_nintendo-lego-game-boy-konzol-kockakbol","timestamp":"2025. január. 10. 10:03","title":"Bejelentést tett a Nintendo: jön a Lego-kockákból épült Game Boy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818.jpg","index":0,"item":"2bd2415c-4cd0-4718-a27e-aed7bac0819b","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","timestamp":"2025. január. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Előrehozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24c917-a3c8-49a8-95e8-aabcb3dd1b18","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"P. 