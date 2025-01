Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c45fea7-9d37-4d01-83fc-8f109a6a991a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisebb és nagyobb bútor- és barkácsboltok is is csatlakoztak a Szép-kártyát elfogadó helyekhez, csak az OTP-vel 50-en szerződtek már.","shortLead":"Kisebb és nagyobb bútor- és barkácsboltok is is csatlakoztak a Szép-kártyát elfogadó helyekhez, csak az OTP-vel 50-en...","id":"20250110_szep-kartya-lakasfelujitasra-elfogado-uzletek-butor-barkacs-szonyeg-obi-diego-rs-butor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c45fea7-9d37-4d01-83fc-8f109a6a991a.jpg","index":0,"item":"e286a473-c1a3-46d8-8061-8d54e839f9f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_szep-kartya-lakasfelujitasra-elfogado-uzletek-butor-barkacs-szonyeg-obi-diego-rs-butor","timestamp":"2025. január. 10. 08:13","title":"Itt a bútor- és barkácsboltok listája, ahol már Szép-kártyával is lehet fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban annak egyik funkciójára, amelyik állítólag hamis és félrevezető hírösszefoglalókat küld az iPhone-felhasználóknak.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban...","id":"20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"27624d7c-e7d8-4068-820c-759aaf5efc76","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","timestamp":"2025. január. 11. 14:03","title":"Álhíreket küld az iPhone-okra az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79234c93-0f7d-441b-93b0-8dfc168699b3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit a kórház pszichiátriai osztályán ápolták. 