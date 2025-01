Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott chatbotot hozhatnak létre.","shortLead":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott...","id":"20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46.jpg","index":0,"item":"20bb2912-01fb-45b9-92ec-48ec4d32dbc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"A mesterséges intelligencia cseveghet a felhasználók helyett a WhatsAppon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Moore a Golden Globe gálán mondott köszönőbeszédében idézte fel ezt az emléket, akkor még névtelenül. Most kiderült, hogy Vajnáról volt szó. ","shortLead":"Moore a Golden Globe gálán mondott köszönőbeszédében idézte fel ezt az emléket, akkor még névtelenül. Most kiderült...","id":"20250112_Demi-Moore-popcorn-szineszno-Andy-Vajna-Golden-Globe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa.jpg","index":0,"item":"af899440-812c-442a-a9f2-704aefc26208","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Demi-Moore-popcorn-szineszno-Andy-Vajna-Golden-Globe","timestamp":"2025. január. 12. 14:27","title":"Demi Moore elárulta: Andy Vajna volt a producer, aki popcornszínésznőnek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind Magyarország, mind Szlovákia erősen függ attól, miként alakulnak a dolgok a német gazdaságban. A BMW máris bejelentette, hogy a tervezett debreceni üzemben nem három, hanem csupán két modell gyártanak majd, ami azt jelenti, hogy évente nem 150 ezer, hanem csupán 80-90 ezer jármű kerül le a szalagról.","shortLead":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind...","id":"20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"d9299469-e5dc-419b-b8e2-fe071af1f101","keywords":null,"link":"/360/20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","timestamp":"2025. január. 13. 06:50","title":"Le Figaro-elemzés: Utolérheti Magyarországot és Szlovákiát a német autóipari válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A keresést a Dee folyó felszínén úszó jégtáblák nehezítik.","shortLead":"A keresést a Dee folyó felszínén úszó jégtáblák nehezítik.","id":"20250113_skocia-aberdeen-dee-folyo-eltunt-magyar-ikrek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"80690e62-70d8-429d-8301-feefc31b9335","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_skocia-aberdeen-dee-folyo-eltunt-magyar-ikrek","timestamp":"2025. január. 13. 13:49","title":"Jeges folyóban kutatnak a Skóciában eltűnt magyar ikrek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"4,6 százalékkal voltak magasabbak az árak a tavalyi év utolsó hónapjában az egy évvel korábbinál, ráadásul egyetlen hónap alatt is nagyot nőttek. Az élelmiszerek drágulása egyre jobban gyorsul, többet kellett fizetni a benzinért is, és már a rezsiszámítás módszertana sem nagyon segít lejjebb vinni az inflációt.","shortLead":"4,6 százalékkal voltak magasabbak az árak a tavalyi év utolsó hónapjában az egy évvel korábbinál, ráadásul egyetlen...","id":"20250114_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519.jpg","index":0,"item":"6ed4bc91-eb6a-4983-bee3-6fd565327b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 08:30","title":"Éves csúcsára ugrott decemberben az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik is.","shortLead":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik...","id":"20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"8f148d4a-6b70-4910-8f3e-eefb52d62561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","timestamp":"2025. január. 13. 08:03","title":"Olyan súlyos hibát talált valaki a Facebookon, hogy 40 millió forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kihallgatásán állította: a felettesei nem beszéltek neki konkrét háborús szolgálatról.","shortLead":"Kihallgatásán állította: a felettesei nem beszéltek neki konkrét háborús szolgálatról.","id":"20250112_Az-egyik-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-azt-hitte-hogy-csak-kikepzesre-kuldik-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"4f2d8340-9fce-4c53-8306-301eb9188563","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Az-egyik-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-azt-hitte-hogy-csak-kikepzesre-kuldik-Oroszorszagba","timestamp":"2025. január. 12. 14:05","title":"Az egyik ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona azt hitte, hogy csak kiképzésre küldik Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megfordult a hírek szerint abban a városban, ahol az ájurvédikus csodadoki kedvenc klinikája is található.","shortLead":"A miniszterelnök is megfordult a hírek szerint abban a városban, ahol az ájurvédikus csodadoki kedvenc klinikája is...","id":"20250113_orban-munnar-dzsungeltura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"4339e3e2-5e0a-4818-ad6c-0dc626c35093","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_orban-munnar-dzsungeltura-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 13:16","title":"Orbán bevette magát a dzsungelbe: Munnar városába látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]