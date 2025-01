Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a634c68-6374-4535-ab31-b51c2b590946","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Nemzeti projektnek nevezte az Európai Bizottság bővítéspolitikáért felelős biztosa az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatát. Albánia és Montenegró esélyei a legjobbak, Moldova és Ukrajna felkészül, de erről nem volt egybehangzó egyetértés az EP-ben.","shortLead":"Nemzeti projektnek nevezte az Európai Bizottság bővítéspolitikáért felelős biztosa az Európai Unióhoz való csatlakozás...","id":"20250114_europai_parlament_bovites_marta_kos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a634c68-6374-4535-ab31-b51c2b590946.jpg","index":0,"item":"47fb5a47-89f3-48ab-ada5-d16a8a45a433","keywords":null,"link":"/eurologus/20250114_europai_parlament_bovites_marta_kos","timestamp":"2025. január. 14. 16:59","title":"Az EU nyit a Balkán felé, de az orosz befolyás beárnyékolja a folyamatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b0f469-f298-48ba-9c5d-a195a26bcf94","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Január 23-án tárgyalja Magyar Péter mindkét mentelmi ügyét az Európai Parlament jogi szakbizottsága – értesült parlamenti forrásokból az EUrologus. Döntés azonban most még nem fog születni.","shortLead":"Január 23-án tárgyalja Magyar Péter mindkét mentelmi ügyét az Európai Parlament jogi szakbizottsága – értesült...","id":"20250113_mentelmi_jog_magyar_peter_europai_parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b0f469-f298-48ba-9c5d-a195a26bcf94.jpg","index":0,"item":"17074e4d-7070-4ff8-b5d2-3b714a9e6133","keywords":null,"link":"/eurologus/20250113_mentelmi_jog_magyar_peter_europai_parlament-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 20:05","title":"Még januárban tárgyalják az EP-ben Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Korábbi hírek szerint a magyar miniszterelnök és családja csak január 16-án tér haza. ","shortLead":"Korábbi hírek szerint a magyar miniszterelnök és családja csak január 16-án tér haza. ","id":"20250113_Harom-hatarozat-jelent-meg-az-Indiaban-udulo--Orban-Viktor-alairasaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"a0ede67b-d97d-4f1f-9a97-af40712bc1a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Harom-hatarozat-jelent-meg-az-Indiaban-udulo--Orban-Viktor-alairasaval","timestamp":"2025. január. 13. 21:42","title":"Három határozat jelent meg az Indiában üdülő Orbán Viktor aláírásával a Magyar Közlönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi összefogással sikerült a férfit kézre keríteni.","shortLead":"Nemzetközi összefogással sikerült a férfit kézre keríteni.","id":"20250115_korozott-bunozo-elfogas-nemetorszag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"a43767c1-aa85-44b9-824e-80fb465e5ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_korozott-bunozo-elfogas-nemetorszag-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 10:07","title":"Németországig menekült az egyik legkeresettebb magyar bűnöző, Dortmundban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","id":"20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"107248d9-b8f1-4522-b4cc-7f7100d91989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","timestamp":"2025. január. 15. 10:38","title":"Lecsúszott egy lottónyertes a 300 milliós nyereményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d149cd1-756b-490a-90cb-2314d4468a0b","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól.","shortLead":"A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól.","id":"20250113_okolvivas-boksz-tyson-fury-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d149cd1-756b-490a-90cb-2314d4468a0b.jpg","index":0,"item":"f26601cf-4a60-4f19-a360-dec0b26271d5","keywords":null,"link":"/sport/20250113_okolvivas-boksz-tyson-fury-visszavonulas","timestamp":"2025. január. 13. 16:31","title":"Tyson Fury ismét bejelentette visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","shortLead":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","id":"20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"467aa19d-1c12-44ee-9547-392016ab9e23","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 14. 11:29","title":"Amputált lábakat loptak egy bukaresti kórházból, az egyiket a Dacia sugárúton találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt. Donald Trump lehengerlő győzelmére már most ugranak a cégek, joggal remélvén, hogy mostantól nem kell drága és macerás környezetvédelmi és szociális inkluzivitási kérdésekkel foglalkozni, hanem Trump filozófiájával összhangban a profitmaximalizálásra koncentrálhatnak.","shortLead":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt...","id":"20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b.jpg","index":0,"item":"c4600619-d08a-4d38-8acd-f6f9a4218e4e","keywords":null,"link":"/360/20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","timestamp":"2025. január. 15. 13:00","title":"Világmegváltásból a pusztulat felé kanyarodik el az üzleti világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]