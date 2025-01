Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a.jpg","index":0,"item":"71572829-257e-4a8d-ae72-9cad0f7e2814","keywords":null,"link":"/cegauto/20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","timestamp":"2025. január. 19. 07:21","title":"Bólogató kutya és Wunderbaum is jár a gyönyörű 40 éves 5 hengeres VW Passat mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati kultúra befogadásához elnyújtott, hosszú hatással. Ezért nehéz még ma is megérteni: micsoda klasszikus alkotásai voltak, milyen univerzális példabeszédei. Nekrológ.","shortLead":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati...","id":"20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2.jpg","index":0,"item":"ea7b9bdd-5edd-41ea-b9a8-5e0bd8546c42","keywords":null,"link":"/360/20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","timestamp":"2025. január. 17. 14:00","title":"Parászka Boróka: Vidék, metoo, Hollywood. Lynch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan eszközökről hallani, amelyekben látszólag nem tud kárt tenni az idő. Ilyen egy, illetve két Commodore 64-es számítógép is, amelyeket a mai napig használnak egy vállalkozásnál.","shortLead":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan...","id":"20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059.jpg","index":0,"item":"898194ec-799a-4c9a-997d-7b29b4e8893a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","timestamp":"2025. január. 17. 17:03","title":"42 éves ez a Commodore 64-es, és még mindig használják, ráadásul nem is akármire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már egyértelműen besorolható az uberezés és az Airbnb-zés, de hungarikumokból sincs hiány, a pálinkához és a jurtabérléshez csatlakozott a kisvasút is. A cégek és vállalkozók tevékenységeinek átvezetése automatikusan megtörtént – elméletileg, de nem ment minden zökkenőmentesen.","shortLead":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már...","id":"20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15.jpg","index":0,"item":"bfab3532-798f-4ed2-9a2a-e774e440912a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 13:00","title":"Már influenszerekkel, lósuttogókkal és kisvasutakkal is számol a KSH: megérkezett a nagy TEÁOR-ráncfelvarrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érvénytelenítette a vonatkozó a közbeszerzési eljárásokat a közlekedésért felelős miniszter. A pénzt inkább a MÁV szolgáltatásainak javítására költené, Rákosrendezőt pedig így, szemetesen adnák el az araboknak.","shortLead":"Érvénytelenítette a vonatkozó a közbeszerzési eljárásokat a közlekedésért felelős miniszter. A pénzt inkább a MÁV...","id":"20250117_rakosrendezo-teruletrendezes-mini-dubaj-mav-lazar-janos-hulladekelszallitas-karmentesites-kozbeszerzes-lefujasa-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"ba12d920-d840-4dd0-b724-c1e8f7dcc0a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_rakosrendezo-teruletrendezes-mini-dubaj-mav-lazar-janos-hulladekelszallitas-karmentesites-kozbeszerzes-lefujasa-ingatlan","timestamp":"2025. január. 17. 09:29","title":"Lefújta mini-Dubaj kitakarítását Lázár János, mert kell a pénz vécépucolásra a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell továbbra is így lennie. Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció megfelel az elvárásoknak, akár öt munkanapon belül hitelhez juthatnak a gyarapodni vágyó vállalkozások. Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője, az MBH Rapid vállalati hiteleket bemutatva mondta el nekünk, hogy pontosan mivel spórolnak időt a cégeknek, illetve az idén tapasztaltak alapján miként tekintenek a jövőbe.","shortLead":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell...","id":"20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f.jpg","index":0,"item":"28796723-5837-4cd2-9b49-c381d5593114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","timestamp":"2025. január. 18. 11:30","title":"Akár öt munkanapon belül hitelhez lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aaade0-0aa0-45c8-be86-0b0dbfef7c32","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben Li Csien, a Huawei felügyelőbizottságának korábbi tagja veszi át a Honor vezetését, miután George Zhao azonnali hatállyal lemondott pozíciójáról.","shortLead":"A jövőben Li Csien, a Huawei felügyelőbizottságának korábbi tagja veszi át a Honor vezetését, miután George Zhao...","id":"20250117_george-zhao-honor-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34aaade0-0aa0-45c8-be86-0b0dbfef7c32.jpg","index":0,"item":"89b44cb7-cbea-4aad-9144-6305cdc1322b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_george-zhao-honor-lemondas","timestamp":"2025. január. 17. 13:45","title":"Lemondott a Honor vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség Gaia űrszondája 11 éven át dolgozott az űrben, hogy a méréseiből össze lehessen rakni a Tejútrendszer eddigi legpontosabb térképét. Hamarosan viszont elfogy az üzemanyaga.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség Gaia űrszondája 11 éven át dolgozott az űrben, hogy a méréseiből össze lehessen rakni...","id":"20250117_gaia-urszonda-tejutrendszer-felterkepezese-esa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188.jpg","index":0,"item":"a97e32cf-55a2-4d7a-a101-220332a2c543","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_gaia-urszonda-tejutrendszer-felterkepezese-esa","timestamp":"2025. január. 17. 15:03","title":"Pillanatokon belül el fog fogyni a fantasztikus képeket hazaküldő Gaia űrszonda üzemanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]