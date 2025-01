Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"No gender, no migration – ez lehetne a mottója annak a rendeletcsomagnak, amelyet a jelek szerint Trump már a beiktatását követő órákban aláír majd.","shortLead":"No gender, no migration – ez lehetne a mottója annak a rendeletcsomagnak, amelyet a jelek szerint Trump már...","id":"20250120_trump-elnokseg-rendeletek-beiktatas-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"1456c689-fc4b-4ea9-b041-3b8d17a1e3db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-elnokseg-rendeletek-beiktatas-usa","timestamp":"2025. január. 20. 17:00","title":"Viszlát, home office és illegális bevándorlók, vámháború, nem a genderre – ezekkel a rendeletekkel kezdheti Trump a második elnöki ciklusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ba43c-7e0f-4919-9c59-956c8214be14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli szélsőjobb, amely a miniszter adta, ellenzi a fogolycserével is járó tűzszünetet a Hamásszal.","shortLead":"Az izraeli szélsőjobb, amely a miniszter adta, ellenzi a fogolycserével is járó tűzszünetet a Hamásszal.","id":"20250119_Lemondott-az-izraeli-kormany-egyik-minisztere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/002ba43c-7e0f-4919-9c59-956c8214be14.jpg","index":0,"item":"cb2062b6-80b9-48b4-b42a-3608dd4011f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Lemondott-az-izraeli-kormany-egyik-minisztere","timestamp":"2025. január. 19. 10:39","title":"Lemondott az izraeli nemzetbiztonsági miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik a „konzervatív hatalomátvételt”.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik...","id":"20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"ad41020e-9335-44b7-a9ba-3417555e659e","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","timestamp":"2025. január. 20. 16:24","title":"Orbán Balázs elmagyarázta, Orbán Viktor miért nem a beiktatása napján találkozik Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai diktatúrák terrorja idején követhetjük nyomon egy család szembenézését és küzdelmeit a múltjával.","shortLead":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai...","id":"20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536.jpg","index":0,"item":"99d6b94c-92e4-4297-8adc-20035d486031","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","timestamp":"2025. január. 19. 15:45","title":"Mariana Enríquez regénye azokat is megdöbbenti és elgondolkodtatja, akik az elképzelhetetlent is feltételezik a hatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","shortLead":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","id":"20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2.jpg","index":0,"item":"70114b4d-14bc-480c-aacf-2de913abfd15","keywords":null,"link":"/sport/20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"„Most már nem lesz második esély, vége van” – így ment csődbe a magyar edző irányította sikercsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sokkal az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását tervező Donald Trump visszatérése előtt.","shortLead":"Nem sokkal az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását tervező Donald Trump visszatérése előtt.","id":"20250120_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef.jpg","index":0,"item":"42a8bd17-beea-4364-938f-827448a85c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. január. 20. 14:54","title":"Minden USA-ban élő honfitársának védelmet ígért Mexikó elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","shortLead":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","id":"20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013.jpg","index":0,"item":"dc4b0228-0e6b-4393-85e7-7e5144057ffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","timestamp":"2025. január. 20. 07:59","title":"Igazi ínyencség ez a 30 évesen vadonatúj Ford Escort RS 2000 F1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","shortLead":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","id":"20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388.jpg","index":0,"item":"f18205f2-6b30-4428-a7a4-13e6a21f481b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","timestamp":"2025. január. 19. 09:24","title":"Törölték az orosz kódot az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott kódgenerátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]