Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","shortLead":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","id":"20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2.jpg","index":0,"item":"70114b4d-14bc-480c-aacf-2de913abfd15","keywords":null,"link":"/sport/20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"„Most már nem lesz második esély, vége van” – így ment csődbe a magyar edző irányította sikercsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett évszázadokon át az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és hozott időnként szokatlan, rendkívüli és bizarr elemeket is.","shortLead":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett...","id":"20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9.jpg","index":0,"item":"a72b1c9a-173b-4cac-9b3d-698d9501313a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","timestamp":"2025. január. 19. 18:10","title":"Az amerikai elnök, akinek menekülnie kellett a részeg dúvadak elől, és halálos betegséget kapott a saját beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","shortLead":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","id":"20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200.jpg","index":0,"item":"9c9d63e9-aecc-4ff8-bd0b-5fea586a3b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","timestamp":"2025. január. 18. 21:42","title":"44 évesen meghalt a Strabag vezérigazgatója, aneurizmavérzés okozta a halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e349d5f-1e02-4648-9df6-3923ca654abc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eximbankos Hoffmann Mihály váltja a vezérigazgatói poszton az azt 2019 óta betöltő Kurali Zoltánt.","shortLead":"Az eximbankos Hoffmann Mihály váltja a vezérigazgatói poszton az azt 2019 óta betöltő Kurali Zoltánt.","id":"20250117_uj-vezeto-az-allamadossag-kezelo-kozpont-elen-hoffmann-mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e349d5f-1e02-4648-9df6-3923ca654abc.jpg","index":0,"item":"380e76ec-fb2b-41e0-be82-fde30740dfc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_uj-vezeto-az-allamadossag-kezelo-kozpont-elen-hoffmann-mihaly","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Új vezetőt nevez Nagy Márton az Államadósság Kezelő Központ élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5edb58-42e4-4014-ac5c-39256155c072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset idején erős áramlatok és szokatlanul nagy hullámok voltak a vízen.","shortLead":"A baleset idején erős áramlatok és szokatlanul nagy hullámok voltak a vízen.","id":"20250119_dominika-lengyel-turista-vizbe-fulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca5edb58-42e4-4014-ac5c-39256155c072.jpg","index":0,"item":"e0decd63-8e1e-45c2-8455-44f0c4c1f93a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_dominika-lengyel-turista-vizbe-fulladas","timestamp":"2025. január. 19. 16:57","title":"Óceánba fulladt három lengyel turista Dominikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: fogolydilemma, gyanúper, kétfaktoros, lósuttogó, frakkfbia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"43629c8d-4030-468f-b14c-e0baae3d5e2d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"Sósan inni a gyümölcsteát – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára eddig 12,03 dollár volt.","shortLead":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára...","id":"20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"95011edc-5674-4538-a935-aba35644960a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","timestamp":"2025. január. 20. 10:04","title":"Saját kriptovalutát dobott piacra Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b9f19a-db90-47d3-be22-26667662e87f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Négy szettben kapott ki az olasz Lorenzo Sonegótól. ","shortLead":"Négy szettben kapott ki az olasz Lorenzo Sonegótól. ","id":"20250118_Harom-meccs-utan-bucsuzik-Marozsan-Fabian-az-Australian-Opentol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8b9f19a-db90-47d3-be22-26667662e87f.jpg","index":0,"item":"e3c7fa48-6730-4279-bbe0-0b269d531279","keywords":null,"link":"/sport/20250118_Harom-meccs-utan-bucsuzik-Marozsan-Fabian-az-Australian-Opentol","timestamp":"2025. január. 18. 12:32","title":"Három meccs után búcsúzik Marozsán Fábián az Australian Opentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]