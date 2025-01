Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a9980e38-b482-4e55-9f84-ea8826a768e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bostjan Poklukar ragaszkodott ahhoz, hogy a vádakkal ellentétben Senad Jusic országos rendőrfőkapitány kinevezése jogszerű volt. ","shortLead":"Bostjan Poklukar ragaszkodott ahhoz, hogy a vádakkal ellentétben Senad Jusic országos rendőrfőkapitány kinevezése...","id":"20250122_A-szloven-parlamentben-elbukott-a-belugyminiszter-elleni-bizalmatlansagi-inditvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9980e38-b482-4e55-9f84-ea8826a768e0.jpg","index":0,"item":"33ccd069-24a8-4906-9ad7-5ee9b9faf7ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_A-szloven-parlamentben-elbukott-a-belugyminiszter-elleni-bizalmatlansagi-inditvany","timestamp":"2025. január. 22. 08:24","title":"A szlovén parlamentben elbukott a belügyminiszter elleni bizalmatlansági indítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6e3127-fc8f-4ea5-bf3e-9ac0e359c416","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Olyan munkát végeznek, amit a hazaiak már nem akarnak. Ha ellehetetlenítik alkalmazásukat, magyarok munkahelyei is megszűnhetnek. A magyar gazdaság jelenlegi helyzetében nélkülözhetetlenek, sorolják, és figyelmeztetnek: mindenki veszít, ha korlátozzák ittlétüket.","shortLead":"Olyan munkát végeznek, amit a hazaiak már nem akarnak. Ha ellehetetlenítik alkalmazásukat, magyarok munkahelyei is...","id":"20250121_vendegmunkasok-kulfoldi-munkavallalok-vosz-magyar-gazdasag-vallalkozasok-kkv-munkaeropiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6e3127-fc8f-4ea5-bf3e-9ac0e359c416.jpg","index":0,"item":"db2eef5c-0876-4ead-a9a6-ead16f7afe16","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_vendegmunkasok-kulfoldi-munkavallalok-vosz-magyar-gazdasag-vallalkozasok-kkv-munkaeropiac","timestamp":"2025. január. 21. 15:43","title":"Kiáltványnak is beillő elemzésben védi a vendégmunkásokat a VOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","shortLead":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","id":"20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"3f6e8240-fc12-4b18-b5cf-8949de06121a","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 11:58","title":"Elon Musk reagált a karlendítése miatti kritikákra, szerinte unalmas, hogy vannak, akik mindenkiben Hitlert látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78085d6-31cc-454e-8a9d-2d5d6dc507a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összetört autóval és bevont jogosítvánnyal zárta a napot. ","shortLead":"Összetört autóval és bevont jogosítvánnyal zárta a napot. ","id":"20250121_BMW-s-rombolas-hiaba-probalt-eltunni-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b78085d6-31cc-454e-8a9d-2d5d6dc507a9.jpg","index":0,"item":"9790a002-e649-4eac-abd7-1ce89603927e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_BMW-s-rombolas-hiaba-probalt-eltunni-video","timestamp":"2025. január. 21. 11:07","title":"Végig vették a térfigyelő kamerák egy BMW-s rombolását, hiába próbált eltűnni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","id":"20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd.jpg","index":0,"item":"34f85d86-fa06-4449-8e4d-18a89004cd44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","timestamp":"2025. január. 21. 09:27","title":"Majd 1,7 milliárd forinttal tolta meg a kormány a rovarfehérje-gyártást, még úgy is, hogy „a magyarok elsöprő többsége nem kér a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az előlegről nem kapott bizonylatot, ezért a tű alá feküdt.","shortLead":"Az előlegről nem kapott bizonylatot, ezért a tű alá feküdt.","id":"20250121_nav-bizonylat-tetovalas-szalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166.jpg","index":0,"item":"b600f7ca-8fbd-4ae4-8db9-f4bc1357094a","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_nav-bizonylat-tetovalas-szalon","timestamp":"2025. január. 21. 10:16","title":"Kitetováltatta magát egy NAV-ellenőr, hogy ellenőrizze, ad-e számlát a szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem a Capitolium előtt, hanem az épület kupolatermében tartották az ünnepséget – Orbán Viktor nélkül, Giorgia Meloni olasz kormányfő és több techvezér társaságában. Trump aranykort és békét ígért, de nem beszélt sem az ukrajnai háborúról, sem a TikTokról. Percről percre tudósításunk a washingtoni eseményekről.","shortLead":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem...","id":"20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"272bb80a-8ff1-4c20-90ec-539c0c59af6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 17:36","title":"Donald Trump visszatért a Fehér Házba: letette az esküt a 47. amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5f8d96-ba46-4ec1-9899-9b0214f9ae7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bóka sérelmezi, hogy az Európai Bizottság szerinte nem azonos mércével ítéli meg a magyar és a lengyel jogállamiságot.","shortLead":"Bóka sérelmezi, hogy az Európai Bizottság szerinte nem azonos mércével ítéli meg a magyar és a lengyel jogállamiságot.","id":"20250120_Marcin-Romanowski-valami-nagyon-nyugtalanitot-mondott-Bokai-Janosnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f5f8d96-ba46-4ec1-9899-9b0214f9ae7a.jpg","index":0,"item":"b1b43357-da22-4727-bb8d-5292f1e5971d","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Marcin-Romanowski-valami-nagyon-nyugtalanitot-mondott-Bokai-Janosnak","timestamp":"2025. január. 20. 18:43","title":"Marcin Romanowski valami nagyon nyugtalanítót mondott Bóka Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]