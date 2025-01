Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját, hogy nemrégiben feketelistára tette a Pentagon? És mi történik, ha keményebb szankciókat is hoznak ellene az USA-ban? A listázás nem csak a magyar gigagyár miatt kérdéses, a Tesla és a Ford is komoly terveket szövögetett a világ legnagyobb akkugyártójával. Mik a lehetséges forgatókönyvek?","shortLead":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját...","id":"20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"e5ff4701-768e-48c3-a0e4-506eaa203eb3","keywords":null,"link":"/360/20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","timestamp":"2025. január. 21. 14:14","title":"Mi lesz a CATL debreceni gyárával és Elon Musk nevadai terveivel, ha szigorodnak az amerikai szankciók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég pénz az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére.","shortLead":"Nincs elég pénz az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére.","id":"20250122_A-szuloktol-ker-anyagi-segitseget-a-budapesti-Madach-Imre-Gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279.jpg","index":0,"item":"f02cd679-d497-4d2b-a900-9b3ec3c646bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_A-szuloktol-ker-anyagi-segitseget-a-budapesti-Madach-Imre-Gimnazium","timestamp":"2025. január. 22. 07:25","title":"A szülőktől kér anyagi segítséget a budapesti Madách Imre Gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung. Bemutatkoztak az S-széria legújabb modelljei, melyekről a gyártó azt hirdeti: minden eddiginél hatékonyabban segítenek majd a mindennapi dolgok intézésében.","shortLead":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung...","id":"20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382.jpg","index":0,"item":"bd55ee52-267c-4e2f-9119-b6fc41bc8d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Magyar árakkal itt vannak a Samsung eddigi legjobb telefonjai: megjött a Galaxy S25-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem emelték a plafont, így az átlagfizetés jóval kevesebb százalékához juthatunk hozzá ingyenesen, ha bankautomatából vennénk ki pénzt. ","shortLead":"Nem emelték a plafont, így az átlagfizetés jóval kevesebb százalékához juthatunk hozzá ingyenesen, ha bankautomatából...","id":"20250121_ingyenes-keszpenzfelvetel-bankautomata-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72.jpg","index":0,"item":"84729303-bb95-4606-839f-37fb9f434924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_ingyenes-keszpenzfelvetel-bankautomata-limit","timestamp":"2025. január. 21. 14:08","title":"Több mint 400 000 forintnak kellene lennie a készpénzfelvételi limitnek, ha olyan jól akarunk járni, mint 2014-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854f66fc-6f50-4739-a11c-09e11efe1e67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiderült néhány részlet a Samsung duplán hajlítható okostelefonjáról, amely már idén megjelenhet.","shortLead":"Kiderült néhány részlet a Samsung duplán hajlítható okostelefonjáról, amely már idén megjelenhet.","id":"20250121_samsung-galaxy-duplan-hajlithato-telefon-kijelzo-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/854f66fc-6f50-4739-a11c-09e11efe1e67.jpg","index":0,"item":"2ff5ecdf-efd3-4267-a55c-fae547c428fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_samsung-galaxy-duplan-hajlithato-telefon-kijelzo-informaciok","timestamp":"2025. január. 21. 11:03","title":"Két ponton hajlítható, és szétnyitva majdnem akkora, mint egy tablet – nagy dobásra készülhet idén a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Egyesek úgy vélik, az új first lady megvető tekintetét akarta leplezni, mások szerint Donald Trumpot szerette volna távol tartani magától az elnöki beiktatási ceremónián viselt, széles karimájú kalapjával. Be is jött neki.","shortLead":"Egyesek úgy vélik, az új first lady megvető tekintetét akarta leplezni, mások szerint Donald Trumpot szerette volna...","id":"20250121_melania-trump-kalap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"c00c1fb7-f467-45e0-b5c9-a32185364570","keywords":null,"link":"/elet/20250121_melania-trump-kalap-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 18:09","title":"Távol tartani Trumpot bármi áron? – Melania Trump különös kalapjának üzenetét találgatja a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","shortLead":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","id":"20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"a08721f5-8af5-4aaa-92d8-4181b98a3c59","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","timestamp":"2025. január. 22. 08:23","title":"Sosem látott gondban a Debrecenben építkező CATL akkugyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke hárompontos célt tűzött ki a globális versenyben, az Egyesült Államokkal együttműködnének, mert 1500 milliárd eurós kereskedelemről van szó.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke hárompontos célt tűzött ki a globális versenyben, az Egyesült Államokkal együttműködnének...","id":"20250122_ursula-von-der-leyen-usa-eu-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"522ce474-3a74-42c4-8e0b-a97a94d94092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_ursula-von-der-leyen-usa-eu-ukrajna","timestamp":"2025. január. 22. 14:39","title":"Ursula von der Leyen: Új korszakba léptünk, kontinens méretű hatalmakkal van dolgunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]