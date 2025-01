Azok a cégek, amelyek Amerikában gyártanak, nagy adókedvezményekben részesülnek, ám akik máshol állítják elő a termékeiket, készülhetnek a vámokra, amik több ezermilliárd dollárt hozhatnak az államkincstárnak – jelentette be Donald Trump a BBC tudósítása szerint a davosi Világgazdasági Fórumon.

Az elnök nem személyesen vett részt a találkozón, online jelentkezett be.

A beszédét Trump már a beiktatásán elmondottakkal kezdte, volt „kezdődő aranykor”, meg „józan ész forradalma” és persze azt sem felejtette el megemlíteni, hogy a radikálisan baloldali Biden-kormányzat a maga kudarcos politikájával milyen gazdasági káoszt hagyott maga után, amiből természetesen ő fogja majd felemelni az országot.

Mint elmondta, a megválasztása után a gazdasági bizonytalanság megszűnt Amerikában és rengeteg cég jelezte már, hogy készen áll dollármilliárdokat fektetni az ország gazdaságába.

Ezt követően Trump gyorsan elsorolta, hogy mennyi kampányígéretét váltotta már valóra. Elbüszkélkedett a párizsi klímaegyezményből való kilépéssel és a szövetségi munkahelyeken elrendelt létszámstoppal is. Majd hirtelen arról kezdett beszélni, hogy a kriptovaluta és a mesterséges intelligencia terén is az USA lesz a világ vezető hatalma.

A nemzetközi vállalatok Amerikába csábításának érdekében még azt is bevetette Trump, hogy az ország történelmének legnagyobb adócsökkentésére készül. Azt is hozzátette, hogy Szaúd-Arábia már jelezte, milliárdokat készül befektetni náluk, bár ezzel Trump maradéktalanul nem elégedett és azt üzente Mohamed bin Szalman szaúdi koronahercegnek, hogy jobban örülne, ha az összeget felkerekítenék egybillió (ezermilliárd) dollárra.

II. Donald így akarja: berúgta az ajtót első intézkedéseivel Trump „Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott arról, hogyan képzeli el a kiterjesztett végrehajtói hatalmat. Az amerikaiak pedig azzal szembesültek, hogy elnököt választottak, de királyt kaptak – legalábbis ambícióját tekintve. Az első rendelkezések Amerikának szóltak, a világ többi része várhat a sorára.

Donald Trump azonban még ezen felül is szívességet kért Rijádtól, ugyanis azt szeretné, ha a szaúdiak és az OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) csökkentené az olaj árát. Trump szerint ez a lépés segíthetne az ukrajnai háború lezárásában is, ami arra utal, hogy az elnök az orosz gazdaság megroppantása árán kívánja ezt elérni.

„Amerika visszatért és kész üzleteket kötni” – jelentette ki.

Ezek után elmesélte, hogy megmentette Amerikában a véleményszabadságot, majd bejelentette, hogy az USA meritokrácia lesz.

NATO és béke

A NATO-val kapcsolatban közölte, hogy elvárja a tagállamoktól, hogy az eddigieknél többet fizessenek be a közösbe. „A legtöbb ország semmit nem fizetett, amíg nem jöttem én” – utalt vissza az első elnökségére, majd egy gyors váltással a saját eredményeként tüntette fel a gázai tűzszünetet, ahogyan ezt tette már a beiktatási beszédében is, függetlenül attól a ténytől, hogy ezt még a távozó Biden-kormányzat tisztviselői tárgyalták le.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban közölte, hogy a kormánya megkezdi a munkát egy Oroszország és Ukrajna közötti békeszerződés létrehozásának érdekében. A háborúról úgy beszélt, mint egy hatalmas vérfürdőről és hogy senki nem látott ilyet a II. világháború óta (habár a koreai háború még ennél is lényegesen durvább volt, de ez részletkérdés).

A beszéd végén egy kérdésre válaszolva Trump kiosztotta az Európai Uniót is, szerinte ugyanis az EU-ban túl magasak a vámok és az adók is, sok a megszorító, korlátozó jellegű intézkedés és azt is sérelmezte, hogy Brüsszel bíróságra citálta a nagy amerikai techcégeket, mint a Google. „Ezzel tenni fogunk valamit” – mondta.

„Próbálok konstruktív lenni, mert szeretem Európát. Szeretem az európai országokat, de ez egy nagyon terhes folyamat és ők az Amerikai Egyesült Államokkal nagyon, nagyon tisztességtelenül viselkednek” – jelentette ki.

Kanada és Kína

Amikor felvetették neki, hogy a bevándorlás elleni küzdelme és a gazdasági intézkedései miként fognak hozzájárulni a GDP növekedéséhez és az infláció visszaszorításához, Trump erre azzal válaszolt, hogy 15 százalékra mérsékeli a társasági adót azon cégek számára, akik Amerikában gyártanak. Ez szerinte komoly fellendüléshez fog vezetni.

Persze Donald Trump itt sem állta meg, hogy ne sokkolja a hallgatóságát Kanada bekebelezésének ötletével. Trump úgy véli, így lehetne kiegyenlíteni a két ország közötti kereskedelmi deficitet. „Nem kellenek nekünk az autóik és nem kell a fájuk sem” – mondta.

Arra viszont határozott igennel válaszolt, hogy vezetése alatt az USA garanciát vállal-e az Európának való gázszállításra. Ez már csak azért sem lehet másként, mert az USA már most jelentős mennyiségben szállít LNG-t Európába és ez a mérték a jövőben csak növekedni fog.

Ami Kínát illeti, itt Trump a tisztességes, egyenjogú partneri viszonyt szeretné kialakítani. Nem akarja, hogy Kína kihasználja Amerikát. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy reméli, Peking segít majd neki az ukrajnai háború befejezésében. Azt is kijelentette, hogy szeretne egy nukleáris leszerelési megállapodást kötni Kínával, amit szerinte Vlagyimir Putyin Oroszországa is kedvezően fogadna.

Ezután egy másik kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a béke kérdésében Oroszországnál pattog a labda, mivel Ukrajna készen áll a megállapodásra.