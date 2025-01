Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678 ezer főre mérséklődött. A hónapban decemberében a munkanélküliek száma 210 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt.","shortLead":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678...","id":"20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9.jpg","index":0,"item":"0620ba70-6cde-464e-8be6-1022e70dcb0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:39","title":"Megjöttek a friss foglalkoztatási adatok, lehet örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"491e6a87-b19e-4373-aabe-fb340c484149","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","timestamp":"2025. január. 23. 17:04","title":"Az ÁSZ szerint nem időszerű az Integritás Hatóság elnökének felmentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce922f2-0334-4219-9b4b-b05b100f8410","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Erről az Unió gazdaságpolitikai biztosa beszélt Davosban a Reutersnek adott interjújában.","shortLead":"Erről az Unió gazdaságpolitikai biztosa beszélt Davosban a Reutersnek adott interjújában.","id":"20250123_Az-EU-hajlando-lenne-amerikai-fegyvert-es-energiat-vasarolni-hogy-elkerulje-a-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ce922f2-0334-4219-9b4b-b05b100f8410.jpg","index":0,"item":"0d5915e6-4f72-4007-b7e8-0f317b114234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Az-EU-hajlando-lenne-amerikai-fegyvert-es-energiat-vasarolni-hogy-elkerulje-a-vamokat","timestamp":"2025. január. 23. 15:20","title":"Az EU hajlandó lenne amerikai fegyvert és energiát vásárolni, hogy elkerülje a vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan elektromos hajtás. Alaposan meghajtottuk az akár helyben megfordulni is képes elektromos Mercedes G-osztályt.","shortLead":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan...","id":"20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419.jpg","index":0,"item":"3df7ffb7-9aa2-44a0-ba67-d14adda405fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 23. 18:38","title":"80 millió forintos suttogó kocka: teszten a tankfordulós 4 motoros Merci G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rákkal diagnosztizált színész álmai otthonát látta meg a volt paplakban, de az ingatlanpiac közbeszólt.","shortLead":"A rákkal diagnosztizált színész álmai otthonát látta meg a volt paplakban, de az ingatlanpiac közbeszólt.","id":"20250125_Reviczky-Gabor-elbukta-a-millios-foglalot-amit-egy-volt-paplakra-fizetett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249.jpg","index":0,"item":"481e8a7b-8ffb-47f1-9c82-1b8f821d4676","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Reviczky-Gabor-elbukta-a-millios-foglalot-amit-egy-volt-paplakra-fizetett-ki","timestamp":"2025. január. 25. 08:43","title":"Reviczky Gábor elbukta a foglalót, amit egy volt paplakra fizetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6e7442-2b58-48cf-aa63-fdb1260edb78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y első példányaiért több, mint 25 millió forintot kell fizetni.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y első példányaiért több, mint 25 millió forintot kell fizetni.","id":"20250124_dragan-nyit-magyarorszagon-az-uj-tesla-model-y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d6e7442-2b58-48cf-aa63-fdb1260edb78.jpg","index":0,"item":"ff8bdd02-0ecf-49f2-aa48-3880bbdfeae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_dragan-nyit-magyarorszagon-az-uj-tesla-model-y","timestamp":"2025. január. 24. 06:54","title":"Drágán nyit Magyarországon az új Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b2e5dc-db11-4bc1-9dba-e13a68c6599b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszországot igencsak meglepte, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatása után szinte azonnal megfenyegette Moszkvát: ha nem hagy fel az ukrajnai agresszióval, komoly szankciókra, adókra és vámokra számíthat. A meglepetés már csak azért is indokolt, mert korábban úgy tűnt, a republikánus politikus által szorgalmazott tűzszünet és béke inkább az orosz érdekeknek felelt volna meg. De mi a probléma Trump tervével, és mire számíthatnak az ukránok?","shortLead":"Oroszországot igencsak meglepte, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatása után szinte azonnal megfenyegette...","id":"20250124_trump-moszkva-szankciok-beketerv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b2e5dc-db11-4bc1-9dba-e13a68c6599b.jpg","index":0,"item":"99736927-7602-412c-925d-c4b730a0c911","keywords":null,"link":"/360/20250124_trump-moszkva-szankciok-beketerv","timestamp":"2025. január. 24. 06:31","title":"Most ábrándul ki Moszkva Trumpból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vsquare hírlevele szerint az, hogy Donald Trump beiktatása és a mini-Dubaj szerződés aláírása egy napra esett nem véletlen, hanem Orbánék ajándéka.","shortLead":"A Vsquare hírlevele szerint az, hogy Donald Trump beiktatása és a mini-Dubaj szerződés aláírása egy napra esett nem...","id":"20250123_mini-dubaj-rakosrendezo-jared-kushner-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65.jpg","index":0,"item":"7ea4e0da-0b42-41de-82cf-06e4aef4f52e","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_mini-dubaj-rakosrendezo-jared-kushner-trump","timestamp":"2025. január. 23. 20:28","title":"Trump veje is beszállhat a rákosrendezői fejlesztésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]