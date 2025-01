Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","shortLead":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","id":"20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137.jpg","index":0,"item":"1fee4255-2af7-48bd-a63d-bd8543dda3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","timestamp":"2025. január. 25. 16:31","title":"Két éve havi félmilliót kap az Állami Számvevőszék volt elnöke a Szarvasi Polgármesteri Hivataltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17096d-4419-49c4-aa93-1c77de027e1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különleges téli akciókkal várják a vendégeket a magyarországi wellness- és gyógyszállók. Nem véletlenül: miközben a szolgáltatók a hagyományosan gyengébb hónapokban is igyekeznek benépesíteni a hoteleket, awellnesshétvétgék lehetőséget kínálnak a feltöltődésre. Nem kevésbé a túrázás, a természeti látnivalók télen különleges arcukat mutatják. ","shortLead":"Különleges téli akciókkal várják a vendégeket a magyarországi wellness- és gyógyszállók. Nem véletlenül: miközben...","id":"20250126_hvg-tel-wellness-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba17096d-4419-49c4-aa93-1c77de027e1d.jpg","index":0,"item":"753b0f83-6c94-4053-b8fd-60607db4bb68","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-tel-wellness-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 26. 16:00","title":"A 83 fokos termálvíztől a bányászok kőbe vájt szállásáig – téli programok lustábbaknak és aktívabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna a közel három éve tartó orosz-ukrán háború egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre az üzem ellen.","shortLead":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna...","id":"20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"41281b79-63fa-4b94-840b-a4b67f26d54e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","timestamp":"2025. január. 26. 14:48","title":"Kilőttek az ukránok egy orosz chipgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986671c6-cd43-41c1-a2d5-5b624f25573d","c_author":"Deutsche Welle","category":"elet","description":"A gyerekeknek és a nyugdíjasoknak azóta hetente egyszer közös foglalkozásokat tartanak. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"A gyerekeknek és a nyugdíjasoknak azóta hetente egyszer közös foglalkozásokat tartanak. A Deutsche Welle riportja.","id":"20250125_rezsivalsag-bolcsis-jatszohaz-idosek-napkozije-Kecskemet-osszekoltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986671c6-cd43-41c1-a2d5-5b624f25573d.jpg","index":0,"item":"07fb3911-5570-40e0-b3e5-d298b1aaa6db","keywords":null,"link":"/elet/20250125_rezsivalsag-bolcsis-jatszohaz-idosek-napkozije-Kecskemet-osszekoltozes","timestamp":"2025. január. 25. 14:38","title":"A rezsiválság miatt költözött össze a bölcsis játszóház és az idősek napközije Kecskeméten, aztán rájöttek, hogy ez mindenkinek jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","shortLead":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","id":"20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994.jpg","index":0,"item":"020d2521-ad0f-40e4-9d16-0ef1ada36c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","timestamp":"2025. január. 27. 07:21","title":"Egekbe emelve: brutális új villanyterepjáró az Auditól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem fogunk úgy táncolni, ahogyan Kijev fütyül – idézi Orbán Viktor és Robert Fico múlt heti pozsonyi állásfoglalását Dirk Schümer, a konzervatív német lap európai ügyekkel foglalkozó munkatársa. Úgy értékeli, hogy egyre inkább bomlik az elutasítás politikai frontja Moszkvával szemben.","shortLead":"Nem fogunk úgy táncolni, ahogyan Kijev fütyül – idézi Orbán Viktor és Robert Fico múlt heti pozsonyi állásfoglalását...","id":"20250127_Die-Welt-elemzes-Kozep-Europa-tovabb-putyinizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8.jpg","index":0,"item":"281a5fa3-c94b-4001-9174-22a23cf142bf","keywords":null,"link":"/360/20250127_Die-Welt-elemzes-Kozep-Europa-tovabb-putyinizalodik","timestamp":"2025. január. 27. 07:27","title":"Die Welt-elemzés: Európa tovább putyinizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca lelepleződött.","shortLead":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca...","id":"20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab.jpg","index":0,"item":"6174e86b-4418-4dd2-ba7b-6cdf6ff60414","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","timestamp":"2025. január. 27. 09:29","title":"Titkos neonáci bulinak vetettek véget a rendőrök Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","shortLead":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","id":"20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926.jpg","index":0,"item":"61837e6f-3676-42ac-813a-9362e40a8046","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","timestamp":"2025. január. 27. 07:10","title":"Magyarország megakadályozta, hogy az EU közös nyilatkozatot adjon ki a fehéroroszországi elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]