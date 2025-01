Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","shortLead":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","id":"20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"6f49e8e8-d9e0-4b50-b03a-e35a87f3a9a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","timestamp":"2025. január. 29. 20:25","title":"„Nem vagyok oltásellenes” – jelentette ki Robert F. Kennedy amerikai egészségügyiminiszter-jelölt a meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aeaf11-4c33-4fad-b9a6-f9a9939a4ac7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota közel 11 millió új autót értékesített tavaly, így könnyen megelőzte a második helyezett VW-t.","shortLead":"A Toyota közel 11 millió új autót értékesített tavaly, így könnyen megelőzte a második helyezett VW-t.","id":"20250131_tovabbra-is-a-toyota-a-vilag-legnagyobb-autogyartoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91aeaf11-4c33-4fad-b9a6-f9a9939a4ac7.jpg","index":0,"item":"6a913742-3e4a-4f7c-8a47-259d2e172c17","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_tovabbra-is-a-toyota-a-vilag-legnagyobb-autogyartoja","timestamp":"2025. január. 31. 07:06","title":"Továbbra is a Toyota a világ legnagyobb autógyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3104f57d-ed1a-4d90-8cd8-3f3f3640db93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók az 1980-as évek óta rögzítik a tengerek felszínének hőmérsékletét, és kiderült, az elmúlt negyven évben 400 százalékkal gyorsult a melegedés üteme.","shortLead":"Brit kutatók az 1980-as évek óta rögzítik a tengerek felszínének hőmérsékletét, és kiderült, az elmúlt negyven évben...","id":"20250129_globalis-felmelegedes-tenger-felszin-homerseklet-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3104f57d-ed1a-4d90-8cd8-3f3f3640db93.jpg","index":0,"item":"96ef0011-a6bb-48b5-a6e8-7ef114b9fa81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_globalis-felmelegedes-tenger-felszin-homerseklet-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 29. 20:03","title":"Megdöbbentő mértékben melegszik a tengerek felszíne, már kongatják a vészharangokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef966cf-c640-498c-a7b3-50bd24944467","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"itthon","description":"Versenybe száll a VI. kerületi önkormányzat a MÁV által várt magán ingatlanfejlesztőkkel a Nyugati pályaudvar mögötti terület közösségi és zöld fejlesztéséért, amelyre 2,6 milliárd forintot szán.","shortLead":"Versenybe száll a VI. kerületi önkormányzat a MÁV által várt magán ingatlanfejlesztőkkel a Nyugati pályaudvar mögötti...","id":"20250130_Terezvaros-elindul-a-Podmaniczky-Park-tervevel-a-Lazar-fele-palyaudvar-tenderen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef966cf-c640-498c-a7b3-50bd24944467.jpg","index":0,"item":"7b9757ab-8c6f-4fd7-a7fc-1151afcf4d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Terezvaros-elindul-a-Podmaniczky-Park-tervevel-a-Lazar-fele-palyaudvar-tenderen","timestamp":"2025. január. 30. 14:22","title":"Terézváros elindul a Podmaniczky Park tervével a Lázár-féle pályaudvartenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65f7988-a5c4-4aa0-8173-f094d79ff093","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI o1 és az Anthropic Claude 3.5-ös nagy nyelvi modellek mellett mostantól a DeepSeek R1 használata is választható opció lett a Perplexity internetes keresőben.","shortLead":"Az OpenAI o1 és az Anthropic Claude 3.5-ös nagy nyelvi modellek mellett mostantól a DeepSeek R1 használata is...","id":"20250130_perplexity-ai-mesterseges-intelligencia-internetes-kereso-deepseek-r1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e65f7988-a5c4-4aa0-8173-f094d79ff093.jpg","index":0,"item":"aa372e99-67fe-463e-9a36-c0013d31aeb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_perplexity-ai-mesterseges-intelligencia-internetes-kereso-deepseek-r1","timestamp":"2025. január. 30. 10:03","title":"Megkapta a kínai mesterséges intelligenciát az internetes kereső, ami megdöntené a Google uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne, az állatkert a mögötte lévő vasúti területen terjeszkedhetne.","shortLead":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne...","id":"20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa.jpg","index":0,"item":"aad57433-8057-40d7-8240-47b19fa37697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","timestamp":"2025. január. 31. 07:44","title":"Bohóckodás a Városligetben: a kormány a síneket is arrébb rakatná egy kis területért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f480697f-cd58-4e83-9e71-8953671099cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Európai mérnökök olyan nukleáris reaktor terveit készítették el, amely megbízhatóan képes elektromos áramot termelni szélsőséges körülmények között is.","shortLead":"Európai mérnökök olyan nukleáris reaktor terveit készítették el, amely megbízhatóan képes elektromos áramot termelni...","id":"20250130_hold-energia-elektromos-aram-nuklearis-energia-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f480697f-cd58-4e83-9e71-8953671099cd.jpg","index":0,"item":"0b50235e-5bf1-40ea-a9f5-14928e4eaad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_hold-energia-elektromos-aram-nuklearis-energia-atomenergia","timestamp":"2025. január. 30. 19:03","title":"Miniatomerőművet építhet Európa, és nem is akárhol: a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz, a becsapódás valószínűsége meglehetősen kicsi.","shortLead":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz...","id":"20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"0b17c42d-c037-4917-8d82-90c825e26bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","timestamp":"2025. január. 29. 14:03","title":"Találtak egy 55 méteres aszteroidát, 2032-ben eltalálhatja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]