A használtautó-piac 2024-ben minden korábbi rekordot megdöntött, összesen 909 ezer gépkocsi cserélt gazdát. Ez az előző évhez képest 10,7%-os növekedést jelentett, az elmúlt évtizedre vetítve pedig duplájára emelkedett a forgalom. Az új autók piaca is növekedett, rekordot még nem döntött ugyan, de 121 607 darab személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon. Ez az előző évhez képest 13 százalékos emelkedést jelent.

A korábbi évek visszafogottsága után a piac új lendületet vett: a vásárlók a korábbi kivárás és szűkösebb évek után rendezték soraikat és elkezdték megvalósítani a saját gépjárművel kapcsolatos céljaikat. Ez a lendület januárban is tovább folyatódott a Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátorai alapján is.

Miből vesz autót a magyar?

A hitelből történő autóvásárlás az egyik legjellemzőbb Magyarországon. Meglévő autó lecserélése esetén is gyakori az új jármű vételárának hitellel történő pótlása. Népszerű megoldás erre a lízing és a személyi kölcsön. Ugyanakkor míg az autólízing főleg az új autók esetében jelenthet jó megoldást, a személyi kölcsön, vagy autóhitel a gyorsaságának és rugalmasságának köszönhetően bármilyen korú gépjármű esetén felhasználható, önerő nélkül.

A gépjárművásárlás az egyik legnépszerűbb hitelcél a személyi kölcsönt igénylők körében. A Bankmonitor adatai alapján a sikeres kalkulációkban toronymagasan vezet a gépjárművásárlás, mint hitelcél. A vizsgált időszakban, 2025. január 1. és január 28. között készített kalkulációk 17,04%-ban jelölték meg konkrét célként a gépjármű vásárlást. Ezt jócskán lemaradva, 4,69%-kal a lakásfelújítás követi. Ugyanakkor legmagasabb arányban (75% fölött) a szabad felhasználást, mint alapcélt jelölték meg a felhasználók, ezen belül is nagy arányú lehet az autóval kapcsolatos felhasználás.

A gépjármű vásárlást jelölő felhasználók körében az alábbi összegek volt a legnépszerűbbek:

22,31% 3 millió forintos hitelösszegre,

13.20% 6 millió forintos hitelösszegre,

12,09% 5 millió forintos hitelösszegre kalkulált.

Szintén nagy arányban érkezett érdeklődés 10 millió (5,31%) és 2 millió (11,39%) forintra is.

A Bankmonitor személyi kölcsön szakértői szerint továbbra is a használtautó-vásárlás az egyik legnépszerűbb cél. Azonban az utóbbi időszakban itt is történt változás: a korábbi igények főként a 10 év alatti autókra vonatkoztak, jelenleg pedig egyre nagyobb a kereslet az 5 évnél fiatalabb használt autókra az ügyfelek körében.

A család bővülése, az élethelyzet megváltozása, a környezettudatosság és a költségcsökkentés (korszerűbb autók, elektromos vagy hibrid járművek vásárlása) is közrejátszanak a váltásban. Ugyanakkor sokak esetében most sikerült anyagilag olyan stabil helyzetbe kerülni, hogy a korábban elhalasztott vásárlást meg tudják valósítani, és elegendő hitelt is tudjanak emellé kapni.

Alkupozíció személyi hitellel

Azok számára, akik hitelből szeretnék megoldani az autóvásárlást, gyors és biztonságos lehetőséget kínál egy megfelelő személyi kölcsön, vagyis egy autóhitel igénybevétele. A jövedelemhez és a hitelkitettséghez mérten, megfelelő jövedelem terhelhetőséggel (JTM) rendelkező igénylők, gyors ügyintézést és bírálatot követően, rövid időn belül hozzájuthatnak akár 15 millió forint hitelösszeghez is. Tehetik mindezt ingatlanfedezet nélkül, szabadon felhasználható – autóvásárlásra is fordítható – összeg formájában, amelyet a futamidő végéig fix kamatozással törlesztenek vissza.

Nagy előnyt jelent a jelenlegi használtautó-piacon, ha a vásárlónál már rendelkezésre áll a kiválasztott autó vételára. Amellett, hogy gyorsan hozzájuthat az új gépjárműhöz, még anyagi előnyre is szert tehet készpénzes vásárlóként. A mostani piacon főként a belföldi forgalom az élénk, a külföldről behozott autók iránt visszaesett a kereslet – az euró árfolyamnak köszönhetően is. Így a legkeresettebb márkájú, jó állapotú, ellenőrizhető múltú és megbízható gépjárművek, amelyek most vannak kint a piacon, viszonylag gyorsan gazdára is találnak.

Melyek most a legkedvezőbb autóhitelek?

Kedvező fordulat állt be tavaly év végén, amikor megjelent az első 10% alatti kamatozású személyi kölcsön – erre 2023. februárja óta nem volt példa. Ezt követően 2025. januárjában újabb bank jött ki 10 százalék alatti személyi hiteltermékkel. A kölcsön kamata, díjai többek között a felvenni kívánt összegtől, az adós jövedelmétől és vállalásaitól (például hajlandó e kedvezőbb kamatozásért az adott bankhoz utaltatni a jövedelmét) is függenek.

A felhasználók által leggyakrabban megjelölt összegre – azaz 3 millió forintra – a Bankmonitor autóhitel kalkulátora alapján jelenleg az alábbi személyi kölcsönök érhetők el:

bankmonitor Bankmonitor

A jelenlegi legjobb és legrosszabb konstrukció között nagyságrendileg 900 ezer forint a különbség, érdemes tehát alaposan áttekinteni a bankok kínálatát. Ebben is segítséget nyújtanak az személyi kölcsön kalkulátorok, a döntésben és az ügyintézésben pedig a Bankmonitor személyi kölcsön szakértői adnak támogatást és naprakész információkat.