Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik hozzátartozó szerint nem vette komolyan a dolgot, a rendőrség már nyomoz.","shortLead":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik...","id":"20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886.jpg","index":0,"item":"bdd154c3-5370-4208-b8ca-a8fd7aa65664","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","timestamp":"2025. február. 02. 10:54","title":"Kegyetlen iskolai bántalmazások miatt nyomoz a rendőrség a Pest megyei Rádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael három túszáért cserébe szabadlábra helyezett szombaton száznyolcvanhárom, terrortevékenység miatt elítélt palesztin rabot, köztük tizennyolc életfogytiglanra ítélt terroristát – jelentette a helyi börtönhatóság.","shortLead":"Izrael három túszáért cserébe szabadlábra helyezett szombaton száznyolcvanhárom, terrortevékenység miatt elítélt...","id":"20250201_Kozel-ketszaz-palesztin-rabot-engedett-el-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395.jpg","index":0,"item":"48b6758a-4c71-4292-871f-7473228f5ea3","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Kozel-ketszaz-palesztin-rabot-engedett-el-Izrael","timestamp":"2025. február. 01. 16:17","title":"Közel kétszáz palesztin rabot engedett szabadon Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri palota. Megmutatjuk, kik hogyan harcoltak azért, hogy birtokon belül legyenek.","shortLead":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri...","id":"20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476.jpg","index":0,"item":"3538e668-5cbe-42ee-9a57-226770cd236f","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Nemcsak a tőzsde és a tévé, de a Lenin Intézet otthona is volt az ikonikus épület, amely mostantól Tiborczékat gazdagíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk van. Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a gép akkor kapcsoljon ki, amikor nagyon nem kellene neki.","shortLead":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk...","id":"20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb.jpg","index":0,"item":"ea2144cd-8ad5-48d4-8dff-80e7b739b412","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","timestamp":"2025. február. 02. 08:03","title":"Gyorsan módosítsa ezt a Windows-beállítást, rengeteg idegességet előzhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyikük Monoron, másikuk Debrecenben tűnt el. ","shortLead":"Egyikük Monoron, másikuk Debrecenben tűnt el. ","id":"20250201_Ket-16-eves-kislanyt-keresnek-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"9f7176e3-57c9-410f-a053-6461d8bb299d","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Ket-16-eves-kislanyt-keresnek-a-rendorok","timestamp":"2025. február. 01. 11:48","title":"Két 16 éves lányt keresnek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b59605c-e1a2-4cce-9a43-6712eceaede1","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, George Clooney és Andre Agassi is ezt játssza, és olyan hangja van, mint amikor valaki felbont egy pezsgősüveget. Bemutatjuk pickleballt.","shortLead":"Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, George Clooney és Andre Agassi is ezt játssza, és olyan hangja van, mint amikor valaki...","id":"20250202_pickleball-tenisz-taylor-swift-leonardo-dicaprio-george-clooney-andre-agassi-mcenroe-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b59605c-e1a2-4cce-9a43-6712eceaede1.jpg","index":0,"item":"057ecff0-674d-4808-8d71-b3c6c7178e84","keywords":null,"link":"/sport/20250202_pickleball-tenisz-taylor-swift-leonardo-dicaprio-george-clooney-andre-agassi-mcenroe-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 02. 11:00","title":"Erre az új őrületre van rápörögve fél Hollywood, de Magyarországon is egyre népszerűbb a tenisz trónkövetelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1bf005-3d5b-43b7-bd23-1bc869036a04","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bevándorlásellenes politikával szemben nálunk kivándorlással tiltakoznak – írja a migrációról szóló elemzésében a New York Times.","shortLead":"A bevándorlásellenes politikával szemben nálunk kivándorlással tiltakoznak – írja a migrációról szóló elemzésében...","id":"20250202_New-York-Times-lapszemle-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1bf005-3d5b-43b7-bd23-1bc869036a04.jpg","index":0,"item":"57a3428e-94ec-45bc-9c71-a349f3c15314","keywords":null,"link":"/360/20250202_New-York-Times-lapszemle-migracio","timestamp":"2025. február. 02. 09:00","title":"New York Times: Rendkívüli dolog zajlik az egész világon, de Magyarország intő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]