Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"de7b5594-6b74-44df-9f08-7cb67aa4ee92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nincs olyan információ, hogy a rendőrség vizsgálatot indított volna az ügyben.","shortLead":"Egyelőre nincs olyan információ, hogy a rendőrség vizsgálatot indított volna az ügyben.","id":"20250203_Drognak-latszo-anyagot-rejtett-a-Kutyapart-a-nehany-nemzeti-konzultacios-boritekba-ezzel-teszteltek-le-hogy-kinyitjak-e-egyaltalan-a-kuldemenyeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de7b5594-6b74-44df-9f08-7cb67aa4ee92.jpg","index":0,"item":"f51e2072-7288-4891-98f6-6f4e2f30c01a","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Drognak-latszo-anyagot-rejtett-a-Kutyapart-a-nehany-nemzeti-konzultacios-boritekba-ezzel-teszteltek-le-hogy-kinyitjak-e-egyaltalan-a-kuldemenyeket","timestamp":"2025. február. 03. 13:40","title":"Drognak látszó anyagot rejtett a Kutyapárt a néhány nemzeti konzultációs borítékba, ezzel tesztelték le, hogy kinyitják-e egyáltalán a küldeményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó Bluetooth-technológiát.","shortLead":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó...","id":"20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d.jpg","index":0,"item":"9b3e4b27-7966-48a7-ba80-8396d8110869","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","timestamp":"2025. február. 03. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: a Samsungtól jöhet az első Bluetooth-mentes vezeték nélküli fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cedd9b3-40a9-4a96-a4a5-dbea08958517","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: tűzgolyó, hazugságvírus, hibahatártalan, debilizál, miniszterhumor.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy...","id":"20250202_az-en-hetem-peterfy-gergely-napoly-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cedd9b3-40a9-4a96-a4a5-dbea08958517.jpg","index":0,"item":"f63f6575-17c8-44c5-b3a1-971119b6c938","keywords":null,"link":"/360/20250202_az-en-hetem-peterfy-gergely-napoly-roma","timestamp":"2025. február. 02. 17:30","title":"„Nápolyban még vannak istenek”: Az én hetem Péterfy Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara a koronavírus ötödik évfordulóján társadalmi kampányban hívja fel a figyelmet az egészségügyi rendszer hiányosságaira.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara a koronavírus ötödik évfordulóján társadalmi kampányban hívja fel a figyelmet az egészségügyi...","id":"20250203_A-magyar-allam-2500-milliarddal-marad-el-az-egeszsegugyre-forditott-koltesben-az-unios-atlagtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408.jpg","index":0,"item":"f8edbd0d-8f82-4063-98a2-b3645199c7ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-magyar-allam-2500-milliarddal-marad-el-az-egeszsegugyre-forditott-koltesben-az-unios-atlagtol","timestamp":"2025. február. 03. 12:00","title":"Ahhoz, hogy elérjük az uniós átlagot, 2500 milliárd forinttal kellene többet költeni a magyar egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a02ac06-6e68-4022-a860-56940ab78e01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen a valaha eladott legdrágább GP autó.","shortLead":"A Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen a valaha eladott legdrágább GP autó.","id":"20250203_uj-rekord-21-milliard-forintert-talalt-gazdara-ez-a-kulonleges-mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a02ac06-6e68-4022-a860-56940ab78e01.jpg","index":0,"item":"c432df71-0f2c-468a-8851-a0a9d7f22e05","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_uj-rekord-21-milliard-forintert-talalt-gazdara-ez-a-kulonleges-mercedes","timestamp":"2025. február. 03. 07:59","title":"Új rekord: 21 milliárd forintért talált gazdára ez a különleges Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","shortLead":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","id":"20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc.jpg","index":0,"item":"f479cde3-a188-40fa-91c4-50d07115f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","timestamp":"2025. február. 03. 12:18","title":"Autóval ütközött egy villamos a 4-es, 6-os vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa735ec4-37c4-4790-a17a-adced7ea7216","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel két százalékot estek a legfontosabb amerikai tőzsdei indexekhez kötött határidős ügyletek.","shortLead":"Közel két százalékot estek a legfontosabb amerikai tőzsdei indexekhez kötött határidős ügyletek.","id":"20250203_donald-trump-usa-tozsde-vam-nyse-dow","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa735ec4-37c4-4790-a17a-adced7ea7216.jpg","index":0,"item":"82a7c949-2db0-48a7-9269-65b690b5c8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-tozsde-vam-nyse-dow","timestamp":"2025. február. 03. 14:33","title":"Nehéz napra készülnek az amerikai tőzsdék is a vámok utáni első hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]