Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3b79b721-53b0-4638-80d1-f456724cce43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Lindomar Reges Furtado 2022 óta volt szökésben.","shortLead":"Lindomar Reges Furtado 2022 óta volt szökésben.","id":"20250204_brazilia-lindomar-reges-furtado-drogbaro-kabitoszer-kereskedelem-rendorseg-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b79b721-53b0-4638-80d1-f456724cce43.jpg","index":0,"item":"53d8afed-b6d1-478f-b2a8-87027597a646","keywords":null,"link":"/elet/20250204_brazilia-lindomar-reges-furtado-drogbaro-kabitoszer-kereskedelem-rendorseg-elfogas","timestamp":"2025. február. 04. 06:52","title":"Átplasztikáztatta az arcát, de így is megtalálták az egyik legkeresettebb brazil drogbárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Saturn-díjátadón mondott köszönőbeszédében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia filmipari felhasználásának veszélyeire, valamint David Lynchről is megemlékezett.","shortLead":"A színész a Saturn-díjátadón mondott köszönőbeszédében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia filmipari...","id":"20250205_Nicolas-Cage-Nem-hagyhatjuk-hogy-robotok-almodjanak-helyettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789.jpg","index":0,"item":"9b69d147-8a93-4fb6-8a72-502e5b65e0ff","keywords":null,"link":"/elet/20250205_Nicolas-Cage-Nem-hagyhatjuk-hogy-robotok-almodjanak-helyettunk","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"Nicolas Cage: Nem hagyhatjuk, hogy robotok álmodjanak helyettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","shortLead":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","id":"20250205_bukk-ozd-medve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd.jpg","index":0,"item":"490aad81-6b03-490f-ad27-014b563b8580","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bukk-ozd-medve","timestamp":"2025. február. 05. 14:49","title":"A kocsiba pattanva menekült el két vadász egy Ózdnál felbukkanó medve elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban csak nullás közüzemi számla bemutatása után volt lehetőség a szolgáltatás felfüggesztésére.","shortLead":"Korábban csak nullás közüzemi számla bemutatása után volt lehetőség a szolgáltatás felfüggesztésére.","id":"20250204_MOHU-Marcius-1-tol-mar-a-minimalis-fogyasztas-igazolasa-is-eleg-a-szemetszallitas-szuneteltetesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"e5657b8b-ea42-4729-baa4-f0a493143a85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_MOHU-Marcius-1-tol-mar-a-minimalis-fogyasztas-igazolasa-is-eleg-a-szemetszallitas-szuneteltetesehez","timestamp":"2025. február. 04. 15:31","title":"MOHU: Március 1-től már a minimális fogyasztás igazolása is elég a szemétszállítás szüneteltetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben hajmeresztő lesz a villanyszámla. Jól értesültek szerint ugyanakkor ez éppen ellenkezőleg működik. Most fény derül az igazságra.","shortLead":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben...","id":"20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff.jpg","index":0,"item":"2713219f-d3da-4886-85ac-477ec85feb37","keywords":null,"link":"/elet/20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","timestamp":"2025. február. 04. 05:42","title":"Tényleg többet fogyaszt a lámpa fel- és lekapcsolása, mint a folyamatos égetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című filmjével hétfőn elindult a 44. Magyar Filmszemle. Árnyékot vet a filmünnepre, hogy a szervezők árokbetemetési szándéka meghiúsult.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című...","id":"20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57.jpg","index":0,"item":"c5f3788b-3033-4027-9c49-d842cb4e0487","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:22","title":"A Most vagy soha!-ért Kínában érdeklődnek, a független magyar filmekért pedig a Corvin moziban – Elindult a Filmszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f64cf9b-625c-4f42-bb56-4c8788609055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ELTE kutatói meglepő következtetésre juttottak.","shortLead":"Az ELTE kutatói meglepő következtetésre juttottak.","id":"20250205_kutatas-elte-kutya-szaglas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f64cf9b-625c-4f42-bb56-4c8788609055.jpg","index":0,"item":"8573e56d-1a2d-4a73-9eca-d4e4bb202cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_kutatas-elte-kutya-szaglas","timestamp":"2025. február. 05. 15:01","title":"Egy magyar kutatás szerint a terelőkutyáknak jobb a szaglásuk, mint a vadászkutyáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b6c2e2-f945-4817-9df1-90560f721a9a","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Bernie Madoff a Wall Street meghatározó alakjából lett az Egyesült Államok üzleti világának legnagyobb csalója. De hogyan jutott az 1960-as években alapított filléres brókercégétől egy 65 milliárd dolláros piramisjáték összeomlásáig, amelyben bankokat, hollywoodi nagyságokat és holokauszttúlélőt is megkárosított? Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Bernie Madoff a Wall Street meghatározó alakjából lett az Egyesült Államok üzleti világának legnagyobb csalója. De...","id":"20250204_Nagy-csalasok-Bernie-Madoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21b6c2e2-f945-4817-9df1-90560f721a9a.jpg","index":0,"item":"75b31ed9-52b2-44ab-9531-0e560bed9c91","keywords":null,"link":"/360/20250204_Nagy-csalasok-Bernie-Madoff","timestamp":"2025. február. 04. 19:00","title":"Azt hitték, mindent arannyá változtat, de csúnyán megbukott: a Wall Street valaha volt legnagyobb csalója, Bernie Madoff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]