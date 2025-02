Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy sem. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy...","id":"20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"b50ba62b-9e51-4947-9639-6ff7eaad1d02","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","timestamp":"2025. február. 06. 09:52","title":"Magyar Péter: Itt az ideje, hogy Bayer Zsolt eltűnjön a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban tevékenykedik, amelynek célja Lengyelország alkotmányos rendjének megváltoztatása. De az ügyész, akinél a feljelentést tette, a kormány szerint már rég nem is ügyész.","shortLead":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban...","id":"20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"4adc6700-11c8-48d5-ad70-26626d0cc8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","timestamp":"2025. február. 06. 05:24","title":"Államcsíny elkövetésével gyanúsítja Donald Tuskot a lengyel alkotmánybíróság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c148058-0ad5-4591-b619-7de5031c69ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindenkit veszélyeztet a forróság, de leginkább az időseket és a veszélyeztetett embereket. A 2 Celsius-fokos felmelegedés már halálos veszélyt jelenthet az emberekre nézve, derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Mindenkit veszélyeztet a forróság, de leginkább az időseket és a veszélyeztetett embereket. A 2 Celsius-fokos...","id":"20250205_klimavaltozas-felmelegedes-hatasok-2-celsius-fokos-melegedes-elhetetlen-szarazfold-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c148058-0ad5-4591-b619-7de5031c69ce.jpg","index":0,"item":"1c625ed3-5530-46dc-a3fa-d6d2abe8b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_klimavaltozas-felmelegedes-hatasok-2-celsius-fokos-melegedes-elhetetlen-szarazfold-idosek","timestamp":"2025. február. 05. 20:03","title":"Megkongatták a vészharangot: a szárazföldek harmada veszélyesen forró lehet a 60 év felettiek számára, de a fiatalokat sem kíméli a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Átigazolási körkép a HVG-n.","shortLead":"Átigazolási körkép a HVG-n.","id":"20250204_atigazolasok-manchester-city-united-real-madrid-barcelona-liverpool-arsenal-aston-villa-ac-milan-napoli-osszefoglalo-korkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b.jpg","index":0,"item":"f01b48da-ec15-4846-8516-a15079c03005","keywords":null,"link":"/sport/20250204_atigazolasok-manchester-city-united-real-madrid-barcelona-liverpool-arsenal-aston-villa-ac-milan-napoli-osszefoglalo-korkep","timestamp":"2025. február. 04. 18:20","title":"A világ összes pénzét elverte a Manchester City, égető problémái lehetnek a Real Madridnak, óriásit húzott a BL-ben menetelő angol kiscsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A roncsok keresését folytatják a hatóságok.","shortLead":"A roncsok keresését folytatják a hatóságok.","id":"20250205_washington-usa-legikatasztrofa-repulo-helikopter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39.jpg","index":0,"item":"cd9e9de0-e312-409f-9bb1-2a134eaefd5f","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_washington-usa-legikatasztrofa-repulo-helikopter","timestamp":"2025. február. 05. 07:15","title":"Megtalálták a múlt heti washingtoni légi katasztrófa valamennyi áldozatának holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6daad53a-a324-4f6e-a395-db4c01c0b7b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb vállalatot indított el az a magántőkealap, amely néhány nappal az állam és az arab befektető közötti szerződés megkötése előtt került birtokon belülre a Rákosrendező környéki 85 hektáron.","shortLead":"Újabb vállalatot indított el az a magántőkealap, amely néhány nappal az állam és az arab befektető közötti szerződés...","id":"20250205_Mini-Dubaj-Newfield-Invest-Progressus-Magantokealap-Grand-Budapest-Garancsi-Istvan-Habony-Arpad-Halko-Gabriella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6daad53a-a324-4f6e-a395-db4c01c0b7b4.jpg","index":0,"item":"dae18216-8f2b-449b-aa09-dfb49a084354","keywords":null,"link":"/360/20250205_Mini-Dubaj-Newfield-Invest-Progressus-Magantokealap-Grand-Budapest-Garancsi-Istvan-Habony-Arpad-Halko-Gabriella","timestamp":"2025. február. 05. 16:50","title":"Újabb céggel támadnak Mini-Dubaj haszonlesői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját. Hamarosan kész az éles bevetésekre.","shortLead":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját...","id":"20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0.jpg","index":0,"item":"13f26116-7b36-432c-8e7f-58cb3ed4b04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","timestamp":"2025. február. 06. 08:03","title":"1000 kilót is elvisz, 10 órán át a levegőben marad: sikerült a kínai szuperdrón tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da234299-ec67-4b7f-81a5-79d0b59208bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy gondolják, harminc éve nincs érdemi reform az egészségügyben.","shortLead":"Úgy gondolják, harminc éve nincs érdemi reform az egészségügyben.","id":"20250205_Tuntetest-szervez-a-Magyar-Orvosi-Kamara-Almos-Peter-MOK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da234299-ec67-4b7f-81a5-79d0b59208bb.jpg","index":0,"item":"2bda1974-71de-4809-9f3b-100ea1971438","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tuntetest-szervez-a-Magyar-Orvosi-Kamara-Almos-Peter-MOK","timestamp":"2025. február. 05. 11:50","title":"Tüntetést szervez a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]