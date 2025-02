Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07d8f1df-7cb4-429f-ad08-95f42f456990","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Követik a tömeggyártók szokásait, néhány látványelem változik a kocsin egy-egy frissítésnél.","shortLead":"Követik a tömeggyártók szokásait, néhány látványelem változik a kocsin egy-egy frissítésnél.","id":"20250210_Kepeken-a-nalunk-is-legnepszerubb-BYD-modell-uj-verzioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d8f1df-7cb4-429f-ad08-95f42f456990.jpg","index":0,"item":"9095552b-0b7a-46ef-8a76-ed3dac6762c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Kepeken-a-nalunk-is-legnepszerubb-BYD-modell-uj-verzioja","timestamp":"2025. február. 10. 07:05","title":"Képeken a nálunk is legnépszerűbb BYD-modell friss verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem az első eset, hogy bíróság elé citálják az Apple-t. Ezúttal az a vád a cupertinói óriáscég ellen, hogy olyan okosóra-szíjakat árul, amelyekben veszélyes örök vegyi anyagok vannak.","shortLead":"Nem az első eset, hogy bíróság elé citálják az Apple-t. Ezúttal az a vád a cupertinói óriáscég ellen, hogy olyan...","id":"20250208_apple-watch-oraszij-veszelyes-orok-vegyi-anyagok-pfas-apple-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a.jpg","index":0,"item":"316a4335-4644-451c-9581-e24650be8122","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_apple-watch-oraszij-veszelyes-orok-vegyi-anyagok-pfas-apple-per","timestamp":"2025. február. 08. 16:03","title":"Komoly a vád: örök vegyi anyagok miatt perelték be az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek szüksége van szabadságra. Vagy azért, mert egy váratlan esemény történt az életében vagy azért, mert szüksége van pihenésre, kikapcsolódásra. Azt azonban kevesen tudják, hogy milyen szabályok érvényesek a szabadságolást illetően, milyen jogai vannak a munkavállalónak, illetve a munkaadónak.","shortLead":"Mindenkinek szüksége van szabadságra. Vagy azért, mert egy váratlan esemény történt az életében vagy azért, mert...","id":"20250210_Kasszakulcs-41-szabadsag-betegszabadsag-munkajog-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24.jpg","index":0,"item":"0cd79407-c743-4d69-843e-6e853429fc65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Kasszakulcs-41-szabadsag-betegszabadsag-munkajog-podcast","timestamp":"2025. február. 10. 05:50","title":"Én mondom meg, hogy mikor megyek szabadságra, vagy a főnököm? Kasszakulcs #41","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8117414-3d2c-4887-8ba4-73c43f0d8996","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ambroise Thomas a 19. században két másik operájával lett híres. A Nemzeti Filharmonikusok vezetője, Vashegyi György most a Psychét ismerteti meg a mai közönséggel február 12-én.","shortLead":"Ambroise Thomas a 19. században két másik operájával lett híres. A Nemzeti Filharmonikusok vezetője, Vashegyi György...","id":"20250209_Ambroise-Thomas-Psyche-Vashegyi-Gyorgy-Nemzeti-Filharmonikusok-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8117414-3d2c-4887-8ba4-73c43f0d8996.jpg","index":0,"item":"98726235-c047-4762-b247-6c549e596b47","keywords":null,"link":"/360/20250209_Ambroise-Thomas-Psyche-Vashegyi-Gyorgy-Nemzeti-Filharmonikusok-Mupa","timestamp":"2025. február. 09. 14:20","title":"Külföldi sztárokkal ad elő egy kevésbé ismert francia operát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df2e714-a509-4180-b68f-e9030349c77a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án. A szélsőjobbosok elindultak a 60 kilométeres éjszakai túrára a 80 évvel ezelőtti hitlerista kitörés emlékére. Képes beszámoló a német és magyar szélsőjobb ünnepéről.","shortLead":"A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án...","id":"20250208_kitores-tura-kepek-naci-szelsojobb-gyulekezo-budai-var-fotok-antifa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0df2e714-a509-4180-b68f-e9030349c77a.jpg","index":0,"item":"2a0d6c27-9572-44ac-8e7f-6f602fd821ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_kitores-tura-kepek-naci-szelsojobb-gyulekezo-budai-var-fotok-antifa-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 19:04","title":"Blackface Magyar Péter, SS-koponyák, a HVG pedig egy „Arschloch” – így vonultak fel a szélsőjobbosok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege, hogy „gondolkodjunk lassan, cselekedjünk gyorsan” – mutat rá a világ vezető megaprojekt-szakértőjeként számon tartott Flyvbjerg Bent. Szerkesztett részlet a Megvalósítás hatékonyan című könyvből.","shortLead":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege...","id":"20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57.jpg","index":0,"item":"cea37b25-9ffb-432a-bd3a-ff9035207ae1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","timestamp":"2025. február. 09. 19:15","title":"Egy ceruza, amely megváltoztatta New York látképét: Így született a legendás felhőkarcoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765e596f-f9f5-4bf2-accc-35c4a61a9a34","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Már korábban felmerült, hogy Milák Kristóf párizsi esete miatt módosíthatják a sporttörvényt, most az Index arról ír, hogy akár a sportolók a saját olimpiai életjáradékukat is elveszíthetik, ha nem jelölik meg, ki segítette a felkészülésüket.","shortLead":"Már korábban felmerült, hogy Milák Kristóf párizsi esete miatt módosíthatják a sporttörvényt, most az Index arról ír...","id":"20250209_olimpiai-eletjaradek-edzo-milak-kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765e596f-f9f5-4bf2-accc-35c4a61a9a34.jpg","index":0,"item":"ed6d910f-48d5-44f8-b6c9-b1de8beaa2d6","keywords":null,"link":"/elet/20250209_olimpiai-eletjaradek-edzo-milak-kristof","timestamp":"2025. február. 09. 15:56","title":"Index: Jön a Lex Milák, a sportoló is bukhatja az olimpiai életjáradékot, ha nem nevez meg edzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c3d4ec-1f8c-4395-9b20-971500cdb85b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Emmanuel Macron francia elnök X- és Instagram-fiókjában is megjelent egy videó, amivel kapcsolatban a követői először azt gondolták, hogy feltörték a profilokat.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök X- és Instagram-fiókjában is megjelent egy videó, amivel kapcsolatban a követői először...","id":"20250209_emmanuel-macron-kamu-video-mesterseges-intelligencia-deepfake","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66c3d4ec-1f8c-4395-9b20-971500cdb85b.jpg","index":0,"item":"0ba54372-64b3-48e3-bb3f-f9902be745bf","keywords":null,"link":"/elet/20250209_emmanuel-macron-kamu-video-mesterseges-intelligencia-deepfake","timestamp":"2025. február. 09. 21:57","title":"Saját deepfake-videóival népszerűsíti Emmanuel Macron a párizsi MI-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]