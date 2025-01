Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze, amelyek a csalás mértéke és újszerűsége miatt kitűnnek a sorból. Írtunk arról, hogyan lesz egy vietnámi piaci árusból a világ egyik legnagyobb banki csalója; kiderült, ki a leghíresebb piramisjáték atyja; olvashatott arról, hogyan vitte csődbe egy huszonéves kereskedő azt a bankot, ahol még az angol királynőnek is volt számlája; emellett például arra is fény derült, miként volt képes Donald Trump több mint 4000 peres ügyet összehozni.","shortLead":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze...","id":"20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7.jpg","index":0,"item":"717f740f-8269-4f56-8c6c-3b20d70ba2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 10:30","title":"Minden idők legnagyobb csalói a vietnámi piaci árustól Donald Trumpig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan jövőre is hasonlóan tud teljesíteni. Részvényesei örülhetnek, mivel a cég értéke már olyan nagy, hogy akkor is nevetve tovább tud lépni, ha esetleg az Egyesült Államok gazdasági folyamatai kedvezőtlenre fordulnának 2025-ben, sőt, január 6-án újabb nagy dobás várható.","shortLead":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan...","id":"20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"3d4defbb-1b28-4613-bdfc-1a0d3e106c8f","keywords":null,"link":"/360/20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","timestamp":"2024. december. 30. 16:00","title":"A társaság, amelyiknek még Trump se tud ártani: mi vár 2024 sikercégére, az Nvidiára az új évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","shortLead":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","id":"20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"63be688e-6737-4d6c-a144-b7473ae4640a","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","timestamp":"2024. december. 30. 12:31","title":"Napelemparkot épít Kiskunhalason a Nagy Márton testvéréhez köthető alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem lehet sok jóra számítani a horvát államfőválasztás esélyesétől, és nem számíthat sok jóra Robert Fico szlovák kormányfő sem. Ahogy magyar kollégájának is csalódnia kell 2025-ben. Putyin bezzeg 25 év alatt mekkorát alkotott! Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Nem lehet sok jóra számítani a horvát államfőválasztás esélyesétől, és nem számíthat sok jóra Robert Fico szlovák...","id":"20241231_Nemzetkozi-lapszemle-Donald-Tusk-orban-fico-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f691c1ff-2980-4953-a334-cfde05d2bfc7","keywords":null,"link":"/360/20241231_Nemzetkozi-lapszemle-Donald-Tusk-orban-fico-putyin","timestamp":"2024. december. 31. 10:18","title":"Nemzetközi lapszemle: Donald Tusk valósíthatja meg, amiről Orbán Viktor álmodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál az ügyfelek. A vállalat szerint a tendencia azt mutatja, ez a szám a jövőben még tovább nőhet.","shortLead":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál...","id":"20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93.jpg","index":0,"item":"6f36ff85-024f-4372-ac32-2f30a95f3f21","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","timestamp":"2024. december. 30. 11:13","title":"Telekom: Ezeket a mobilokat veszik most az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bab6a9a-48ca-40ab-b83c-80137c05226b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint a milánóiak már meg is találták Paulo Fonseca utódját, aki a szintén portugál Sergio Conceicao lehet.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a milánóiak már meg is találták Paulo Fonseca utódját, aki a szintén portugál Sergio Conceicao lehet.","id":"20241230_milan-edzo-menesztes-fonseca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bab6a9a-48ca-40ab-b83c-80137c05226b.jpg","index":0,"item":"eea48e76-ad9d-42d3-a8fb-6c5c3ac9c50e","keywords":null,"link":"/sport/20241230_milan-edzo-menesztes-fonseca","timestamp":"2024. december. 30. 12:01","title":"Menesztették az AC Milan edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","id":"20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae.jpg","index":0,"item":"64ca9fa7-ade1-4399-bf66-3fc41df1ce1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","timestamp":"2025. január. 01. 07:21","title":"Hihetetlen, de idén már oldtimerek lehetnek az első Fiat Bravák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. Nem csak az évben, hanem a családokban is ők az elsők mind.","shortLead":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. Nem csak az évben, hanem a családokban...","id":"20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc.jpg","index":0,"item":"99e3089e-5542-4e32-84b8-4f029e0662a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","timestamp":"2025. január. 01. 08:50","title":"Miskolcon és Nyíregyházán egyszerre születtek a legelső újévi babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]