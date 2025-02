Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5039a95-0752-4083-b24f-a501eaf3c6b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kórház dolgozói nevet adtak a gyermeknek, és megkezdődött az eljárás a sorsa rendezésére.","shortLead":"A kórház dolgozói nevet adtak a gyermeknek, és megkezdődött az eljárás a sorsa rendezésére.","id":"20250212_szolnoki-korhaz-inkubator-ujszulott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5039a95-0752-4083-b24f-a501eaf3c6b2.jpg","index":0,"item":"dc6521a8-5293-410f-b067-782c99d7aa76","keywords":null,"link":"/elet/20250212_szolnoki-korhaz-inkubator-ujszulott","timestamp":"2025. február. 12. 13:44","title":"Újszülött kisfiút hagytak a szolnoki kórház előtti inkubátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A beszállítói láncot és az etikus működést érintő szigorú ESG-szabályok ártanak az amerikai cégek versenyképességének.","shortLead":"A beszállítói láncot és az etikus működést érintő szigorú ESG-szabályok ártanak az amerikai cégek versenyképességének.","id":"20250212_Donald-Trump-europa-esg-torveny-csddd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea.jpg","index":0,"item":"4f360d7b-c219-4794-b11e-47d104b07f05","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Donald-Trump-europa-esg-torveny-csddd","timestamp":"2025. február. 12. 08:30","title":"Donald Trump nekimenne az európai fenntarthatósági törvénynek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy másik jármű a villamossíneken rekedt.","shortLead":"Egy másik jármű a villamossíneken rekedt.","id":"20250212_arpad-hid-baleset-atrepult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b.jpg","index":0,"item":"7c116527-04e9-425f-9d26-094c7c550c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_arpad-hid-baleset-atrepult","timestamp":"2025. február. 12. 18:01","title":"Átrepült egy autó a szemközti sávba az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint úgy szigetelődött el Európában, hogy az óceán két partja között valójában szóba sem jön hídépítőként. ","shortLead":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint...","id":"20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"00903893-83fd-4f08-818d-8c6c94f98dac","keywords":null,"link":"/360/20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Spiegel: Lehet, hogy Orbánt is elsöpri a Trump-tornádó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Uránusz Arial nevű holdján, mélyen a felszín alatt folyékony óceán húzódhat meg, ami a gravitációs erőhatásnak köszönhetően jöhetett létre. Közvetlen bizonyíték erre nincs, a felszín azonban egyértelműen erről árulkodik.","shortLead":"Az Uránusz Arial nevű holdján, mélyen a felszín alatt folyékony óceán húzódhat meg, ami a gravitációs erőhatásnak...","id":"20250212_neptunusz-holdja-ariel-folyekony-viz-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce.jpg","index":0,"item":"d685c1f1-4397-4d5e-96b0-e0a67b5a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_neptunusz-holdja-ariel-folyekony-viz-ocean","timestamp":"2025. február. 12. 15:03","title":"Folyékony víz lehet az Uránusz egyik holdján, és erre egyre több a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták emiatt. De egy pillanatra sem kell megijedni, szó sincs elbutulásról. Egy természetes jelenségről van szó, amelynek alapvető élettani magyarázata van.","shortLead":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták...","id":"20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754.jpg","index":0,"item":"ae026188-1c34-4f12-9cff-55bfd7b741ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"Ne ijedjen meg, ha véletlenül összekeveri emberek nevét, természetes jelenségről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD társelnök-kancellárjelöltjét, Alice Weidelt látta vendégül a Karmelitában.","shortLead":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD...","id":"20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"9524c11f-dc60-49b9-8dfc-46b28b65386a","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 11:36","title":"Orbán szerint az AfD programja hasznára válna Magyarországnak, Alice Weidel és ő pedig szabadságharcosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]