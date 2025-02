Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250216_mikrosuto-tevhitek-kh-bank-atm-nfc-meta-mi-torrent-lg-klima-musk-openai-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a.jpg","index":0,"item":"740d2b9b-0dbc-433b-9643-d54f59194788","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_mikrosuto-tevhitek-kh-bank-atm-nfc-meta-mi-torrent-lg-klima-musk-openai-felvasarlas","timestamp":"2025. február. 16. 12:00","title":"Ez történt: Megdőlt a mikrosütőkkel kapcsolatos tévhit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt valami, amit nyugodtan felírhatott volna egy WC-papírra is”.","shortLead":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt...","id":"20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c65eaefd-90a6-4953-8949-0b5a1df2416d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","timestamp":"2025. február. 16. 12:49","title":"Nagy Márton minisztériuma beszólt Magyar Péteréknek: Megijedtek attól, hogy már látszanak a fordulat jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e553d0-4086-4260-b0e6-e4f4c284d0d8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Dárdai Márton és Dárdai Palkó új főnöke a Hannover korábbi vezetőedzője, Stefan Leitl lehet.","shortLead":"Dárdai Márton és Dárdai Palkó új főnöke a Hannover korábbi vezetőedzője, Stefan Leitl lehet.","id":"20250217_hertha-berlin-dardai-pal-dardai-marton-magyar-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e553d0-4086-4260-b0e6-e4f4c284d0d8.jpg","index":0,"item":"bcb7f47f-5d69-417a-9b21-1c56302c1f1c","keywords":null,"link":"/sport/20250217_hertha-berlin-dardai-pal-dardai-marton-magyar-valogatott","timestamp":"2025. február. 17. 12:59","title":"Kirúgták Dárdai Pál utódját a Hertha kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be” – mondta Gyurcsány a Tisza-kongresszus után.","shortLead":"„Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be” – mondta Gyurcsány a Tisza-kongresszus után.","id":"20250215_Gyurcsany-szerint-Magyar-Peter-vagy-intellektualisan-vagy-erkolcsileg-csapnivalo-ember-esetleg-is-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b.jpg","index":0,"item":"ecb47e75-7efc-4c97-ab48-7c2ddf691c90","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Gyurcsany-szerint-Magyar-Peter-vagy-intellektualisan-vagy-erkolcsileg-csapnivalo-ember-esetleg-is-is","timestamp":"2025. február. 15. 18:40","title":"Gyurcsány szerint Magyar Péter vagy intellektuálisan vagy erkölcsileg csapnivaló ember, esetleg is-is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben világszerte csökken a termékenység, egyre több iker születik, és mind a számuk, mind az arányuk növekedni fog ebben az évszázadban.","shortLead":"Miközben világszerte csökken a termékenység, egyre több iker születik, és mind a számuk, mind az arányuk növekedni fog...","id":"20250215_hvg-egyre-tobb-szuleto-ikrek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358.jpg","index":0,"item":"1198ab66-816e-4c7a-a0ee-da5ba3ccb9e9","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-egyre-tobb-szuleto-ikrek","timestamp":"2025. február. 15. 15:45","title":"Valami történik a világban: egyre több iker születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és motivációiba enged betekintést, hanem iránytűt is ad a zsarnoksággal szemben. ","shortLead":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és...","id":"20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201.jpg","index":0,"item":"a0f7d791-a58f-4ab8-a45b-f9d3b2ea13e4","keywords":null,"link":"/360/20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","timestamp":"2025. február. 16. 19:00","title":"Putyin személyesen akarta a halálát, de ő a síron túlról is üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg az inflációnk; folytatódik Trump fenyegetőzése már nem csak a vámok, hanem Ukrajna ügyében is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg...","id":"20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090.jpg","index":0,"item":"a78dec13-5050-4346-a9da-1d737e12ba0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 07:00","title":"És akkor az inflációnál csak a korrupcióban előzzük jobban Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök felkészült arra, hogy kongresszuson elmondott beszéde után ő lesz „a legrosszabb, a legkövérebb altábornagy”, de szerinte az állomány tudja, hogy igaza van. Hosszan sorolta a hadsereg problémáit, de felvázolta a lehetséges megoldásokat is. ","shortLead":"A volt vezérkari főnök felkészült arra, hogy kongresszuson elmondott beszéde után ő lesz „a legrosszabb, a legkövérebb...","id":"20250215_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98.jpg","index":0,"item":"6ebac6df-e549-464e-a328-6b62acea8e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-kongresszus","timestamp":"2025. február. 15. 15:44","title":"Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt kongresszusán: A Petőfi laktanyát vissza kell nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]